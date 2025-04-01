Нові швидкісні обмеження з 1 квітня: де у Києві та Дніпрі можна їхати швидше

Перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год тягне за собою штраф у розмірі 340 грн

У місцях, де змінився швидкісний режим, камери автофіксації налаштовані на актуально дозволену швидкість

З 1 квітня збільшено дозволену швидкість руху на деяких ділянках доріг Києва та Дніпра. Про це повідомляє «Главком» із посиланняи на патрульну поліцію Києва.

Зокрема, у Києві з 1 квітня до 1 листопада 2025 року на окремих ділянках доріг дозволена швидкість руху збільшена до 80 км/год. Повідомляється, що це рішення ухвалене відповідно до рішення Київської міської ради.

Перелік ділянок доріг у Києві:

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

проспект Р. Шухевича (від Північного мосту до вулиці Оноре де Бальзака);

проспект Степана Бандери (від вулиці Йорданської до Північного мосту);

вулиця Набережно-Рибальська (у напрямку від вулиці Електриків до Гаванського мосту).

У поліції наголосили, що на інших ділянках столиці дозволена швидкість залишається 50 км/год.

Відповідно до рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради, у період з 01 квітня до 01 листопада 2025 року дозволена швидкість руху на певних ділянках збільшена до 70 км/год.

Перелік ділянок у Дніпрі:

вул. Набережна Заводська, крім:

▪️ 200 м з обох сторін від перехрестя з вул. Академіка Павлова;

▪️ від виїзду зі шлаковідвалу до розвороту на міст Кайдацький;

▪️ 50 м з обох сторін від нерегульованих пішохідних переходів у районі перехресть із вул. Фатіми Гафурової та вул. Метробудівською;

▪️ 200 м з обох сторін від перехрестя з вул. Академіка Павлова; ▪️ від виїзду зі шлаковідвалу до розвороту на міст Кайдацький; ▪️ 50 м з обох сторін від нерегульованих пішохідних переходів у районі перехресть із вул. Фатіми Гафурової та вул. Метробудівською; вул. Набережна Перемоги (від вул. Яружної до вул. Космічної);

шосе Запорізьке (від вул. Шинної до вул. Аеропортівської);

шосе Донецьке (від перехрестя з вул. Березинською до меж міста);

вул. Сонячна Набережна (від перехрестя з вул. Любарського до мосту Усть-Самарського, крім ділянок 50 м до нерегульованих пішохідних переходів);

міст Центральний;

міст Усть-Самарський;

міст Кайдацький.

У поліції зауважили, що у місцях, де змінився швидкісний режим, камери автофіксації налаштовані на актуально дозволену швидкість.

Патрульна поліція Києва нагадує, що відповідальність за перевищення швидкості, відповідно до ст. 122 КУпАП:

Перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год – 340 грн;

Перевищення більш ніж на 50 км/год – 1700 грн.

Нагадаємо, 1 квітня, з 8:00 до 17:00, частково обмежать рух проспектом Романа Шухевича у Києві. А саме: на ділянці від пішохідного переходу навпроти будинку № 26 до перехрестя з вулицею Братиславською. Обмеження пов’язане з демонтажем бетонної огорожі на проспекті Романа Шухевича.