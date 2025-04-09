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Сітки замість вудки: на Білоцерківщині затримано браконьєра з багатим уловом

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Сітки замість вудки: на Білоцерківщині затримано браконьєра з багатим уловом
Браконьєр виловив понад 440 рибин за допомогою сіток
фото: поліція Київської області/Facebook

Правоохоронці вилучили у порушника рибальські сітки та незаконно виловлену рибу

У селі Саливонки Білоцерківського району правоохоронці затримали 47-річного чоловіка, який займався незаконним виловом риби за допомогою сіток. Своїми діями браконьєр завдав державі збитків на суму понад 700 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київської області

Факт незаконного рибальства виявили поліцейські офіцери Ковалівської громади спільно з рибоохоронним патрулем під час проведення профілактичних заходів.

Зловмисник встиг виловити понад 440 рибин, завдавши таким чином попередніх збитків на суму 706 тис. грн. Правоохоронці вилучили у порушника знаряддя лову – рибальські сітки – та незаконно виловлену рибу, які стали речовими доказами у справі.

За даним фактом дізнавачі Білоцерківської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом). 

Раніше повідомлялося, що у селі Матюші, неподалік Білої Церкви, поліція затримала 43-річного чоловіка за незаконний вилов біоресурсів. Під час перевірки автомобіля ВАЗ правоохоронці виявили сітки, а також 117 рибин та 190 раків. За попередніми оцінками, сума збитків, завданих державі, становить понад 894 тис. грн.

Також на Київському водосховищі в районі села Петрівці Вишгородського району громадянин, який здійснював вилов риби дозволеними знаряддями лову, перевищив добову норму лову, чим завдав збитки рибному господарству України на суму 179 тис. грн. 

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Теги: поліція браконьєр рибальство

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