У Німеччині виявили ще три випадки зараження смертельним коронавірусом



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У Німеччині виявили ще три випадки зараження китайським коронавірусом

Пацієнти зараз знаходяться в ізоляції під наглядом фахівців

У німецькій Баварії виявили випадки захворювання коронавірусом з Китаю у ще трьох осіб.

Про це повідомляє сайт міністерства охорони здоров'я землі Баварія.

Кажуть, що всі троє госпіталізовані у мюнхенську лікарню. Пацієнти є співробітниками компанії з міського округу Штарнберг. Вони контактували з першим хворим чоловіком, який також перебуває у лікарні.

Пацієнти зараз знаходяться в ізоляції під наглядом фахівців. Також лікарі перевіряють на предмет наявності інфекції ще 40 осіб, які раніше взаємодіяли з пацієнтами.

Нагадаємо, у Франції підтвердили четвертий випадок зараження новим коронавірусом. Турист з Китаю був госпіталізований в Парижі важкому клінічному стані.

До слова, у Гонконгу через коронавірус закривають всі школи. Раніше випадки захворювання новим коронавірусом було підтверджено у Франції.

Клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку. До слова, Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом.

Як повідомлялось, через спалах коронавірусу літаки з Китаю в Україні зустрічатимуть санітарні команди МОЗ.

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