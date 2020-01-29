Xiaomi закриває всі магазини в Китаї через коронавірус



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У компанії попередньо інформують, що магазини планують відкрити 3 лютого

Компанія оголосила про закриття магазинів вже з 28 січня

Компанія Xiaomi офіційно повідомила про те, що вона закриває всі магазини роздрібної торгівлі, розташовані в різних містах Китаю.

Представники компанії зазначили, що закриття магазинів пов'язано зі спалахом нового коронавируса, що бушує в Китаї і вже зафіксована в ряді інших країн світу.

Магазини будуть закриті вже 28 січня. Відкриють їх, попередньо, 3 лютого, якщо ситуація не погіршиться.

В опублікованому повідомленні йдеться про необхідність сприяння роботі з профілактики зараження коронавірусом.

Дане рішення було прийнято «під впливом епідемічної ситуації, щоб співпрацювати з урядами на всіх рівнях, всебічно і активно реагувати на національну політику і добре виконувати роботу з профілактики епідемії».

Компанія додала, що додаткові оголошення про нові терміни відновлення роботи магазинів будуть зроблені в разі потреби. Охочі купити продукти Xiaomi можуть зробити це на офіційному сайті Xiaomi або в додатку Xiaomi Mall. Доставка буде працювати в звичайному режимі.

На сьогодні зареєстровано понад 2800 випадок зараження коронавірусів, які вже призвів до загибелі 80 осіб в місті Ухань.