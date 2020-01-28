Смертельний коронавірус: Україна припинить авіасполучення з Китаєм



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Україна з 3 лютого тимчасово припиняє пряме авіасполучення з Китаєм

Починаючи з 3 лютого 2020 року Україна припинить пряме авіасполучення з Китаєм через смертельний вірус, який спалахнув у китайському місті Ухань.

Про це на брифінгу повідомив генеральний директор Директорату громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я Андрій Скіпальський.

Він зазначив, що перевізник припиняє «єдине пряме сполучення з Китаєм», допоки «ситуація не зміниться».

«Від 3 лютого у нас не буде прямого сполучення (з Китаєм — ред.)», — сказав Скіпальський.

Раніше повідомлялося, що в аеропорту Бориспіль з 26 січня почнуть вимірювати інфрачервоними термометрами температуру пасажирів на прямих авіарейсах з Китаю через спалах коронавірусу.

До слова, у Гонконгу через коронавірус закривають всі школи. Раніше випадки захворювання новим коронавірусом було підтверджено у Франції.

Клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку. До слова, Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом.

Як повідомлялось, через спалах коронавірусу літаки з Китаю в Україні зустрічатимуть санітарні команди МОЗ.

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