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    Ще одна країна підтвердила перші випадки зараження коронавірусом

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    Ще одна країна підтвердила перші випадки зараження коронавірусом

    Зараження «уханським» коронавірусом уперше підтверджено в ОАЕ

    Міністерство охорони здоров'я ОАЕ підтвердило перші випадки зараження коронавірусом з Китаю. Про це повідомляє саудівське видання Arab News.

    Захворіли члени однієї сім'ї з китайської провінції Хубей, де розташоване місто Ухань, звідки почалося поширення вірусу. Про кількість хворих не повідомляється, але в міністерстві зазначають, що вони перебувають у стабільному стані.

    Нагадаємо, у місті Тяньцзінь (Китай), де проживають 15 млн осіб, вводять один з механізмів воєнного стану через коронавірус.

    А тим часом, уханьский коронавірус з Китаю продовжує поширюватися, вже зафіксовано близько 6000 випадків захворювання. Щонайменше 132 людини загинули. За межами Китаю в 17 місцях зареєстровано понад 70 підтверджених випадків захворювання, у тому числі не менше п'яти у США.

    Раніше повідомлялося, що ймовірним джерелом коронавіруса були дикі тварини. Вказувалося, що коронавірус був виявлений у зразках з ринку морепродуктів в місті Ухань (адміністративний центр провінції Хубей).

    До слова, у Гонконгу через коронавірус закривають всі школи. Раніше випадки захворювання новим коронавірусом було підтверджено у Франції

    Клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку. До слова, Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом.

    Як повідомлялось, через спалах коронавірусу літаки з Китаю в Україні зустрічатимуть санітарні команди МОЗ.

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