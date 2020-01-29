Китайський коронавірус: кількість хворих перевищила 6 тисяч осіб



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Загинули від коранавірусу вже 132 людини

Уханьский коронавірус з Китаю продовжує поширюватися. Офіційне число заражених китайським коронавірусом сягнула 6 049 випадків по всьому світу.

Про це повідомляє South China Morning Post з посиланням на дані держкомітету.

Згідно з останніми даними, щонайменше 132 людини загинули. За межами Китаю в 17 місцях зареєстровано понад 70 підтверджених випадків захворювання, у тому числі не менше п'яти у США.

Так, в Канаді зафіксований третій випадок зараження коронавірусом нового типу. Заражений - чоловік, який минулого тижня повернувся у Ванкувер з китайського міста Ухань, де спочатку спалахнув вірус. Відзначається, що він ізольований. Раніше повідомлялося про зараження подружньої пари, яка прибула до канадського міста Торонто з китайського Уханя.

Центри США по контролю і профілактиці захворювань посилили заходи безпеки при поїздках в Китай, піднявши їх до найвищого рівня. Кілька країн, у тому числі США і Японія, вивозять своїх громадян з Уханя. Майже 60 мільйонів осіб перебувають під частковим або повним блокуванням у містах Китаю.

Видання вказує, що за межами провінції Хубей в Китаї померли шестеро осіб. Більшість загиблих - люди похилого віку, у яких вже були проблеми зі здоров'ям.

При цьому китайські лікарі впевнені, що свого піку поширення вірус досягне упродовж найближчих 10 днів, після чого ситуація стабілізується.

Однак з ними не згодні фахівці університету Гонконгу, які припускають, що число хворих в найбільших містах Китаю сягне максимуму в квітні-травні.

До слова, у Гонконгу через коронавірус закривають всі школи. Раніше випадки захворювання новим коронавірусом було підтверджено у Франції.

Клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку. До слова, Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом.

Як повідомлялось, через спалах коронавірусу літаки з Китаю в Україні зустрічатимуть санітарні команди МОЗ.

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