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    Китайський коронавірус: кількість хворих перевищила 6 тисяч осіб

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    Китайський коронавірус: кількість хворих перевищила 6 тисяч осіб

    Загинули від коранавірусу вже 132 людини

    Уханьский коронавірус з Китаю продовжує поширюватися. Офіційне число заражених китайським коронавірусом сягнула 6 049 випадків по всьому світу.

    Про це повідомляє South China Morning Post з посиланням на дані держкомітету. 

    Згідно з останніми даними, щонайменше 132 людини загинули. За межами Китаю в 17 місцях зареєстровано понад 70 підтверджених випадків захворювання, у тому числі не менше п'яти у США.

    Так, в Канаді зафіксований третій випадок зараження коронавірусом нового типу. Заражений - чоловік, який минулого тижня повернувся у Ванкувер з китайського міста Ухань, де спочатку спалахнув вірус. Відзначається, що він ізольований. Раніше повідомлялося про зараження подружньої пари, яка прибула до канадського міста Торонто з китайського Уханя.

    Центри США по контролю і профілактиці захворювань посилили заходи безпеки при поїздках в Китай, піднявши їх до найвищого рівня. Кілька країн, у тому числі США і Японія, вивозять своїх громадян з Уханя. Майже 60 мільйонів осіб перебувають під частковим або повним блокуванням у містах Китаю.

    Видання вказує, що за межами провінції Хубей в Китаї померли шестеро осіб. Більшість загиблих - люди похилого віку, у яких вже були проблеми зі здоров'ям.

    При цьому китайські лікарі впевнені, що свого піку поширення вірус досягне упродовж найближчих 10 днів, після чого ситуація стабілізується.

    Однак з ними не згодні фахівці університету Гонконгу, які припускають, що число хворих в найбільших містах Китаю сягне максимуму в квітні-травні. 

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    До слова, у Гонконгу через коронавірус закривають всі школи. Раніше випадки захворювання новим коронавірусом було підтверджено у Франції

    Клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку. До слова, Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом.

    Як повідомлялось, через спалах коронавірусу літаки з Китаю в Україні зустрічатимуть санітарні команди МОЗ.

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