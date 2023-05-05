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МЗС Польщі пояснило, чому не відкликає своїх дипломатів із Москви

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
МЗС Польщі пояснило, чому не відкликає своїх дипломатів із Москви
Посольство Польщі у Москві
фото ілюстративне

Більшість країн Європейського Союзу вирішили залишити свого посла в Москві

Польща поки що не має наміру відкликати своїх дипломатів з Росії. Про це заявив речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна, передає RMF FM.

Ясіна зазначив, що такі питання йому часто доводиться чути від журналістів, політиків опозиційних і провладних партій і навіть звичайних людей.

«Це завжди розгляд «за» і «проти». Але вже рік це «проти» переважає, щоб залишити якесь представництво в Російській Федерації. Це питання турботи про наших громадян, але також і питання того, щоб не перекривати канали комунікації», – сказав він.

Речник наголосив, що більшість країн Європейського Союзу вирішили залишити свого посла в Москві.

«Це також своєрідний символ, тому що посол Кшиштоф Краєвський робить там багато чудових речей, зустрічається, зокрема, з російськими опозиційними політиками і піклується про них», – підкреслив Ясіна.

Нагадаємо, вдень 29 квітня Польща почала заходити в будівлю, яка використовувалася як школа для дітей російських дипломатів, на підставі рішення суду. Посол Росії у Польщі назвав це порушенням Віденської конвенції та пообіцяв реакцію Москви.

Польський суд раніше встановив, що російське посольство роками незаконно користувалося двома будівлями, після чого мерія Варшави та МЗС скоординували юридичні кроки для того, щоб повернути приміщення у розпорядження польської сторони.

Днями колишній дитячий омбудсмен РФ Павел Астахов на російському державному телебаченні заявив, що вбивство послів є «в межах міжнародного права», натякаючи на посла Польщі. Польща відреагувала.

Теги: Польща росія

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