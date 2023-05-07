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Пожежа на складах із порохом у Свердловській області: росіяни розповіли про наслідки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Пожежа на складах із порохом у Свердловській області: росіяни розповіли про наслідки
Чиновники назвали ситуацію з пожежами у Свердловській області на Уралі критичною, їх загальна площа сягає 20 тис. га
фото: Telegram / Ural Mash

На склади площею 960 квадратних метрів, де зберігався порох, перекинулася лісова пожежа

Унаслідок пожежі на складах із порохом у селищі Первомайський Свердловської області РФ два склади знищені вогнем. Ще трьох складів, у яких зберігався тротил, полум'я не дісталося. Про це повідомило російське пропагандистське агентство ТАСС.

Керівник пресслужби головного управління міністерства внутрішніх справ у російському регіоні Валерій Горєлих заявив, що під час гасіння пожежі постраждав один пожежник, який, попередньо, отруївся чадним газом і був доставлений до лікарні.

Інформація про постраждалих мешканців відомству не надходила. В екстрених службах відзначили, що ситуація стабілізувалася.

«Один зі складів, що згоріли, був порожній, другий – заповнений порохом наполовину. На врятованих від вогню складах зберігається тротил», – пише агентство.

За даними російських надзвичайників, на склади площею 960 квадратних метрів, де зберігався порох, перекинулася лісова пожежа. Згорілі склади належали збройовій компанії «Гефест-М».

Також повідомляється, що вогонь загрожує ще 18 будинкам, де так само зберігається вибухівка.

Крім того, місцева влада розпочала евакуацію селища Первомайський, а в Режевському міському окрузі введено режим надзвичайної ситуації.

Чиновники назвали ситуацію із природними пожежами у Свердловській області на Уралі критичною, їх загальна площа сягає 20 тис. га.

Як пише агентство, жителі Єкатеринбургу за 128 км від селища Первомайський скаржаться на сильний зміг та запах гару.

Нагадаємо, що внаслідок лісової пожежі у селищі Первомайський Свердловській області спалахнули склади з порохом. Вогонь загрожує 18 сусіднім складам, на яких також зберігається порох. Селище, у якому проживає приблизно 400 осіб, готується до евакуації.

Теги: пожежа росія склад зброї

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