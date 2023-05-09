Путін у Гаазі: Рух «Чесно» презентував у Києві нову марку

Кияни та гості міста можуть сфотографуватися біля Путіна, якого на суд в Гаагу привів Валерій Залужний

До 9 травня «Рух Чесно» замінив марку-фотозону в Києві на Хрещатику. Відтепер кияни та гості міста можуть сфотографуватися біля Путіна, якого на суд в Гаагу привів Валерій Залужний. Про це повідомляє організація на своєму сайті.

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Першу марку «Бавовну Кримського мосту» презентували 24 серпня 2022 року, як частину виставки «Інфоспротив», що розповідає про інформаційну боротьбу українців з Російською Федерацією. Матеріали виставки усі охочі можуть переглянути в онлайн-форматі в Музеї агітації та політичного трешу Руху «Чесно».

«Після того, як стався вибух на Кримському мосту, у російських пропагандистів була істерика. Вони собі нафантазували, що «києвская власть» підготувалась і відзначала подію фотозоною у самому центрі Києва. Зазначимо, що ніякого стосунку до наших марок влада Києва не має», — зазначає лідерка громадської організації Віта Думанська.

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Після «Бавовни над кримським мостом» громадяни висловили бажання встановити марку «Бавовна над кремлем», її встановили під Новий рік. Тож тепер Рух «Чесно» вирішив напророкувати в день «побєдобєсія» росіян 9 травня Гаагу Путіну.

Нагадаємо, у столиці Росії, сьогодні, 9 травня, проходить святковий парад, присвячений до Дня перемоги. На ньому виступив президент країни-агресорки Володимир Путін. На День перемоги до Москви завітали самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, президент Киргизстану Садир Жапаров, прем'єр Вірменії Нікол Пашинян, президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Таджикистану Емомалі Рахмон та президент Туркменістану Сердар Бердимухамедов.

Крім того, фахівці Інституту вивчення війни вважають, президент Росії Володимир Путін намагається використати парад 9 травня в Москві, щоб продемонструвати вплив Росії в Центральній Азії. Пізнє оголошення про участь лідерів країн Центральної Азії, ймовірно, свідчить про їхнє небажання демонструвати пряму та публічну підтримку війни, попри спроби Кремля у цьому напрямку, зазначає ISW.