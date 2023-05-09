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Путін у Гаазі: Рух «Чесно» презентував у Києві нову марку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Путін у Гаазі: Рух «Чесно» презентував у Києві нову марку
До 9 травня Рух «Чесно» замінив марку-фотозону в Києві на Хрещатику
фото: Рух «Чесно»

Кияни та гості міста можуть сфотографуватися біля Путіна, якого на суд в Гаагу привів Валерій Залужний

До 9 травня «Рух Чесно» замінив марку-фотозону в Києві на Хрещатику. Відтепер кияни та гості міста можуть сфотографуватися біля Путіна, якого на суд в Гаагу привів Валерій Залужний. Про це повідомляє організація на своєму сайті.

Першу марку «Бавовну Кримського мосту» презентували 24 серпня 2022 року, як частину виставки «Інфоспротив», що розповідає про інформаційну боротьбу українців з Російською Федерацією. Матеріали виставки усі охочі можуть переглянути в онлайн-форматі в Музеї агітації та політичного трешу Руху «Чесно».

«Після того, як стався вибух на Кримському мосту, у російських пропагандистів була істерика. Вони собі нафантазували, що «києвская власть» підготувалась і відзначала подію фотозоною у самому центрі Києва. Зазначимо, що ніякого стосунку до наших марок влада Києва не має», — зазначає лідерка громадської організації Віта Думанська.

Після «Бавовни над кримським мостом» громадяни висловили бажання встановити марку «Бавовна над кремлем», її встановили під Новий рік. Тож тепер Рух «Чесно» вирішив напророкувати в день «побєдобєсія» росіян 9 травня Гаагу Путіну.

Нагадаємо, у столиці Росії, сьогодні, 9 травня, проходить святковий парад, присвячений до Дня перемоги. На ньому виступив президент країни-агресорки Володимир Путін. На День перемоги до Москви завітали самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, президент Киргизстану Садир Жапаров, прем'єр Вірменії Нікол Пашинян, президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Таджикистану Емомалі Рахмон та президент Туркменістану Сердар Бердимухамедов.

Крім того, фахівці Інституту вивчення війни вважають, президент Росії Володимир Путін намагається використати парад 9 травня в Москві, щоб продемонструвати вплив Росії в Центральній Азії. Пізнє оголошення про участь лідерів країн Центральної Азії, ймовірно, свідчить про їхнє небажання демонструвати пряму та публічну підтримку війни, попри спроби Кремля у цьому напрямку, зазначає ISW.

Теги: Київ путін Хрещатик Валерій Залужний фото

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