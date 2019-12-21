Відому кондитерську компанію звинуватили у використанні дитячої праці



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У світі борються за те, щоб виробники не купували продукцію, яку виготовляють діти – щоб уникнути дитячої праці

За словами правозахисників, лісові горіхи в мільйонах шоколадних цукерок Ferrero Rocher, проданих по всій Європі в це Різдво, могли бути зібрані дітьми, які працюють на фермах в Туреччині.

Ferrero купує близько 30% всіх лісових горіхів, які компанія використовує у своїх продуктах, включаючи Ferrero Rocher, в Туреччині, де широко поширена дитяча праця, пише The Guardian.

Згідно з останніми доступними урядовими даними, тільки в 2012 році в Туреччині налічувалося близько 900 000 дітей, які працюють у різних галузях, включаючи сільське господарство. З них 11 300 були віком від шести до 14 років. При цьому багато дітей, що працюють в якості сезонних працівників сільського господарства, не відвідують школу, і в 2018 році, за оцінками кампанії «Центр з прав дитини» в Туреччині, близько 67 дітей і підлітків загинули під час роботи.

Опитування показали, що діти працюють не менше 12 годин, при цьому фермери вважають, що чинять по совісті, даючи їм роботу, тому що якщо звільнити дітей, то підуть до інших фермерів і їх батьки.

Ferrero заявила, що прагне зробити свої лісові горіхи на 100% відстежуваними до 2020 року. Компанія заявляє, що в даний час вона відстежує близько 49% лісових горіхів, які вона використовує.

У вересні минулого року розслідування BBC показало, що Ferrero не може підтвердити, що весь фундук в його ланцюжку поставок не містить дитячої праці.

«Корінь проблеми полягає в ціні, яку Ferrero платить за свої горіхи», – сказав Джуліо Каріні, старший учасник кампанії WeMove Europe. «Наша кампанія просить Ferrero підтримувати справедливу ціну на фундук в Туреччині, щоб забезпечити працівникам дохід від прожиткового мінімуму і виключити дитячу працю у всьому ланцюжку поставок».

Ferrero була заснована як сімейний бізнес в 1946 році і є третьою за величиною компанією на світовому ринку шоколадних кондитерських виробів.

Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ закликав посилити боротьбу з дитячою працею. У всьому світі 152 мільйонів хлопчиків і дівчаток – майже кожна десята дитина – змушені працювати, щоб допомогти вижити своїй родині, при цьому майже половина цих дітей (73 мільйони) працюють у небезпечних або грабіжницьких умовах.