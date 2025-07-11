Італія фінансуватиме відновлення культурної спадщини Одещини

Угоду підписав міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба та міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні

Уряд Італії надасть Україні €32,5 млн безповоротної допомоги на відновлення культурної спадщини Одеської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

У межах Конференції з питань відновлення України, було підписано грантову угоду між Україною та Італією щодо реалізації програми «Відновлення та збереження культурної спадщини Одеського регіону».

Програма передбачає фінансування реставрації знакових об’єктів культурної спадщини Одеси, які зазнали пошкоджень унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Серед них – пам’ятки національного значення, що перебувають в управлінні Одеської обласної військової адміністрації та Одеської міської ради.

Фінансування буде спрямовано на реставрацію шести пам’яток архітектури Одеси:

Одеський національний художній музей;

Одеський музей Західного і Східного мистецтва;

Одеська обласна філармонія імені Давида Ойстраха;

Одеський літературний музей;

Будинок Зонтага;

Палац одружень.

Угода передбачатиме проведення комплексних реставраційних робіт, підвищення рівня безпеки та енергоефективності будівель, адаптацію до потреб маломобільних груп населення, а також оновлення інженерної інфраструктури.

Також, окрім реконструкції пам’яток, планується створення Одеського центру управління спадщиною ЮНЕСКО – управлінського та ресурсного центру, присвяченого координації та збереженню спадщини Одеси, внесеної до списку ЮНЕСКО.

Нагадаємо, вранці 11 липня в Одесі пролунали кілька вибухів. В Одеській області повітряну тривогу було оголошено о 09:19, і 10:09 відбій.