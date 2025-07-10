Аваков засвітився у Римі

Арсен Аваков узяв участь у заході No Security – No Recovery

Колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова помітили на конференції з відбудови України у Римі. Кадри з експосадовцем опублікував канал «Новини.LIVE», пише «Главком».

Разом із ним на заході No Security – No Recovery в рамках четвертої конференції з питань відновлення України URC2025 засвітився журналіст, колишній народний депутат та екскерівник Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм.

На опублікованих кадрах політики весело розмовляли між собою.

За даними ЗМІ, у 2017 році Арсен Аваков став власником вілли на узбережжі Середземного моря в Італії, яка нараховує 26 кімнат у будівлі площею 566 метрів. Після того, як ця інформація стала відомою, міністр заявив, що цей об'єкт нерухомості, якою володіє його компанія Avitalia S.R.L, використовує під туристичний проєкт його дружина.

Також відомо, що родині Авакова належить один з найбільших садів фундука площею 900 га. Арсен Аваков, його дружина Інна та бізнес-партнер Ігор Котвіцький стали власниками ТОВ «Карпатські золоті горішки» у Закарпатській області.

Нагадаємо, напередодні конференції з відновлення України президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом Італії Серджо Маттареллою та з Папою Левом XIV.

«Главком» також писав, що раніше Володимир Зеленський затвердив склад української делегації, яка братиме участь у конференції з питань відновлення України в Італії. І ані Арсена Авакова, ані Мустафи Найєма серед делегатів не було.