Загарбники захопили низку населених пунктів на сході

Російські окупаційні війська продовжують активні бойові дії на сході України, намагаючись прорвати оборону Збройних Сил України. За останніми даними, ворог захопив населений пункт Сергіївка та просунувся в районі Переїзного, Водяного, Новоселівки Першої, Тимофіївки, Лисичного, Гродівки, Новожеланного, Желанного та Іванівки. Про це повідомили аналітики DeepState.

«Ворог захопив Сергіївку та просунувся біля Переїзного, Водяного, Новоселівки Першої, Тимофіївки, Лисичного, Гродівки, Новожеланного, у Желанному та Іванівці. Курщина поки перебуватиме в режимі тиші. Майте терпіння. При першій нагоді ми відновимо орієнтовну хронологію пробиття ворожої оборони. Ви дуже будете вражені», – йдеться в повідомленні.

мапа: deepstatemap

Проте, українські захисники демонструють надзвичайну стійкість та мужність, завдаючи ворогу значних втрат у живій силі та техніці. Зокрема, в районі Нью-Йорка ЗСУ успішно відбили атаку окупантів, змусивши їх відступити.

мапа: deepstatemap

Наразі ситуація на фронті залишається напруженою.

Нагадаємо, DeepState: Окупанти захопили село Прогрес на Донеччині.