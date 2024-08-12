«Морпіхи РФ вбивають бійців ЗСУ»: «Россия-1» видала фейковий сюжет (відео)
Федеральний канал Росії з цілим штабом співробітників оскандалився, виклавши старе відео з українськими військовими
Федеральний телеканал «Россия 1» показав відео, як українські Сили спеціальних операцій вбивають російських окупантів у Херсонській області, але подав це як начебто морські піхотинці РФ знищують українських бійців на Запорізькому напрямку. На це звернув увагу телеграм-канал «Поздняков 3.0».
У сюжеті пропагандистського телеканалу закадровий голос Скабеєвої описує у деталях як вправно та технічно нібито російські військові знищують українців в окопах на території Запорізької області.
«Бліндаж українських формувань зачищають, як за підручником, закидуючи позиції гранатами та прострілюючи сліпі зони чергами», – йдеться у ролику.
👀Федеральний телеканал "Россия 1" показав відео, як українські Сили спеціальних операцій вбивають російських окупантів у Херсонській області, але подав це так начебто морські піхотинці РФ знищують українських бійців на Запорізькому напрямку. pic.twitter.com/ncG7bMimpY— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 12, 2024
Проте, як повідомив телеграм-канал «Поздняков 3.0», на відео насправді показані кадри вправної роботи українських захисників у Херсонській області.
«Федеральний канал з цілим штабом співробітників виклав сьогодні стародавнє відео як українські ССО вбивають наших солдатів!!! При цьому видають вони за свіже відео, в якому нібито наші вбивають бандерівців№, – пише «Поздняков 3.0».
Насправді ж на відео показана робота бійців 73 морського центру спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого. На YouTube-каналі «Детектор медіа» воно було опубліковано 19 червня 2023 року.
Увага! Відео 18+. У ролику наявні кадри ліквідації військових РФ:
Нагадаємо, сьогодні, 12 серпня, під час засідання з питань ситуації у Курській області, президент Росії Володимир Путін, помітно нервуючи, заявив, що йому тепер усе ясно: Україна нібито вдерлася в Курську область Росії, щоби покращити свої переговорні позиції, проте Москва не вестиме переговорів із Києвом. Про це повідомляють російські ЗМІ.
До слова, спецслужби РФ хочуть використати ситуацію в Курській області для звинувачень Сил оборони України у нібито воєнних злочинах.
Так, за даними СБУ, найближчим часом російські спецслужби можуть вдатися до інсценування злочинів, зокрема, щодо цивільного населення Курської області, щоб надалі звинуватити в їхньому скоєнні українську сторону.
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