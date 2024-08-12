«Морпіхи РФ вбивають бійців ЗСУ»: «Россия-1» видала фейковий сюжет (відео)

Федеральний канал Росії з цілим штабом співробітників оскандалився, виклавши старе відео з українськими військовими

Федеральний телеканал «Россия 1» показав відео, як українські Сили спеціальних операцій вбивають російських окупантів у Херсонській області, але подав це як начебто морські піхотинці РФ знищують українських бійців на Запорізькому напрямку. На це звернув увагу телеграм-канал «Поздняков 3.0».

У сюжеті пропагандистського телеканалу закадровий голос Скабеєвої описує у деталях як вправно та технічно нібито російські військові знищують українців в окопах на території Запорізької області.

«Бліндаж українських формувань зачищають, як за підручником, закидуючи позиції гранатами та прострілюючи сліпі зони чергами», – йдеться у ролику.

👀Федеральний телеканал "Россия 1" показав відео, як українські Сили спеціальних операцій вбивають російських окупантів у Херсонській області, але подав це так начебто морські піхотинці РФ знищують українських бійців на Запорізькому напрямку. pic.twitter.com/ncG7bMimpY — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 12, 2024

Проте, як повідомив телеграм-канал «Поздняков 3.0», на відео насправді показані кадри вправної роботи українських захисників у Херсонській області.

«Федеральний канал з цілим штабом співробітників виклав сьогодні стародавнє відео як українські ССО вбивають наших солдатів!!! При цьому видають вони за свіже відео, в якому нібито наші вбивають бандерівців№, – пише «Поздняков 3.0».

Федеральний телеканал «Россия 1» бреше так, що його брехні не витримують навіть російські пропагандисти фото: скриншот допису Сладкова у Telegram

Насправді ж на відео показана робота бійців 73 морського центру спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого. На YouTube-каналі «Детектор медіа» воно було опубліковано 19 червня 2023 року.

Увага! Відео 18+. У ролику наявні кадри ліквідації військових РФ:

Нагадаємо, сьогодні, 12 серпня, під час засідання з питань ситуації у Курській області, президент Росії Володимир Путін, помітно нервуючи, заявив, що йому тепер усе ясно: Україна нібито вдерлася в Курську область Росії, щоби покращити свої переговорні позиції, проте Москва не вестиме переговорів із Києвом. Про це повідомляють російські ЗМІ.

До слова, спецслужби РФ хочуть використати ситуацію в Курській області для звинувачень Сил оборони України у нібито воєнних злочинах.

Так, за даними СБУ, найближчим часом російські спецслужби можуть вдатися до інсценування злочинів, зокрема, щодо цивільного населення Курської області, щоб надалі звинуватити в їхньому скоєнні українську сторону.