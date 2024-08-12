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«Морпіхи РФ вбивають бійців ЗСУ»: «Россия-1» видала фейковий сюжет (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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«Морпіхи РФ вбивають бійців ЗСУ»: «Россия-1» видала фейковий сюжет (відео)
Російський телеканал оприлюднив черговий брехливий відеоролик
фото: скриншот відео

Федеральний канал Росії з цілим штабом співробітників оскандалився, виклавши старе відео з українськими військовими 

Федеральний телеканал «Россия 1» показав відео, як українські Сили спеціальних операцій вбивають російських окупантів у Херсонській області, але подав це як начебто морські піхотинці РФ знищують українських бійців на Запорізькому напрямку. На це звернув увагу телеграм-канал «Поздняков 3.0».

У сюжеті пропагандистського телеканалу закадровий голос Скабеєвої описує у деталях як вправно та технічно нібито російські військові знищують українців в окопах на території Запорізької області.

«Бліндаж українських формувань зачищають, як за підручником, закидуючи позиції гранатами та прострілюючи сліпі зони чергами», – йдеться у ролику.

Проте, як повідомив телеграм-канал «Поздняков 3.0», на відео насправді показані кадри вправної роботи українських захисників у Херсонській області.

«Федеральний канал з цілим штабом співробітників виклав сьогодні стародавнє відео як українські ССО вбивають наших солдатів!!! При цьому видають вони за свіже відео, в якому нібито наші вбивають бандерівців№, – пише «Поздняков 3.0».

Федеральний телеканал «Россия 1» бреше так, що його брехні не витримують навіть російські пропагандисти
Федеральний телеканал «Россия 1» бреше так, що його брехні не витримують навіть російські пропагандисти
фото: скриншот допису Сладкова у Telegram

Насправді ж на відео показана робота бійців 73 морського центру спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого. На YouTube-каналі «Детектор медіа» воно було опубліковано 19 червня 2023 року.

Увага! Відео 18+. У ролику наявні кадри ліквідації військових РФ:

Нагадаємо, сьогодні, 12 серпня, під час засідання з питань ситуації у Курській області, президент Росії Володимир Путін, помітно нервуючи, заявив, що йому тепер усе ясно: Україна нібито вдерлася в Курську область Росії, щоби покращити свої переговорні позиції, проте Москва не вестиме переговорів із Києвом. Про це повідомляють російські ЗМІ.

До слова, спецслужби РФ хочуть використати ситуацію в Курській області для звинувачень Сил оборони України у нібито воєнних злочинах.

Так, за даними СБУ, найближчим часом російські спецслужби можуть вдатися до інсценування злочинів, зокрема, щодо цивільного населення Курської області, щоб надалі звинуватити в їхньому скоєнні українську сторону.

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Теги: історія путін військові Україна россия фейк відео

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