Нічна атака на Київщину: влада повідомила про наслідки

У будинках розбиті вікна, двері, посічені покрівлі дахів

Унаслідок падіння уламків збитих цілей під час нічної атаки на Київщині пошкоджені приватних будинки та одне авто. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Станом на 13:00 внаслідок нічної ворожої атаки на Київщині зафіксовано пошкодження 4 приватних будинків та одного авто через падіння уламків збитих цілей. передає УНН.

«Продовжуємо фіксувати наслідки нічної атаки на Київщині. Станом на 13:00 зафіксовано пошкодження 4 приватних будинків та одного авто внаслідок падіння уламків збитих цілей», – написав Кравченко.

За його словами пошкодження незначні. В будинках розбиті вікна, двері, посічені покрівлі дахів.

Всі оперативні групи працюють на місцях.

«Прямих влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано. Мешканцям пошкоджених будинків буде надана вся необхідна допомога», – додав голова ОВА.

Раніше повідомлялося, що унаслідок падіння ворожих цілей 11 серпня на Київщині загинули дві людини – батько та чотирирічний син. Ще три людини доставлені до Броварської багатопрофільної клінічної лікарні.