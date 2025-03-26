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Соратник Порошенка у Верховній Раді добився компенсації від держави і купив будинок

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Соратник Порошенка у Верховній Раді добився компенсації від держави і купив будинок
Михайло Бондар брав участь у бойових діях в зоні АТО
Фото: «Європейська солідарність»

Нардеп Бондар розповів, як майже 10 років добивався компенсації від держави

Народний депутат від фракції «Європейська солідарність» Михайло Бондар подав декларацію за 2024 рік. У ній посадовець вказав: торік отримав від держави грошову компенсацію в розмірі 2,6 млн грн, яку згодом вклав у будинок на Львівщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на реєстр декларацій.

Як зазначається в документі, Бондар отримав компенсацію на підставі постанови Кабінету міністрів №719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей». Згідно з документом, право на отримання грошової компенсації для придбання нерухомості мають: члени сімей осіб, які загинули або пропали безвісти на війні проти РФ; особи, які отримали інвалідність I-II групи внаслідок участі у бойових діях.

«Главком» поцікавився у Бондаря, як йому вдалося отримати компенсацію від держави і скільки часу на це пішло.

«У 2014 році я отримав поранення. Військово-лікарська комісія тоді визначила мені 25% втрати працездатності попри те, що в мене була втрата м’яза і частково не функціонувала рука. Я подав на повторне проходження ВЛК. У 2016 році став у чергу в Києві, тому що був і досі залишаюся приписаний в гуртожитку Верховної Ради, щоб мати реєстрацію у столиці, бо в мене її не було. Йдеться про чергу на покращення умов проживання як учасник бойових дій. І тільки після повторного проходження ВЛК мені МСЕК надала групу інвалідності. У 2019 році дорогою на Львівщину я потрапив в аварію. Машина перекинулася, отримав додаткове ушкодження. Враховуючи і аварію, і попередню травму, і погіршення за роки стану м'язів, мені дали групу інвалідності. У 2021 році мене поставили поза чергою, оскільки надав довідку про інвалідність. Для отримання компенсації треба було відкрити в «Ощадбанку» спеціальний рахунок і чекати. Кошти надійшли восени 2024 року. Тобто поза чергою треба було чекати три роки, грубо кажучи», – розповів нардеп.

Михайло Бондарнародний депутат VIII та IX скликань від «Народного фронту» та «Європейської солідарності».

У 2013-2014 роках був сотником Самооборони Майдану. Після Революції Гідності пішов добровольцем в Національну гвардію України. Брав участь у бойових діях в зоні АТО біля Дебальцевого. Був командиром відділення військової частини №3027 2-го батальйону оперативного призначення Національної гвардії України. Отримав поранення біля Слов'янська на Донеччині.

За словами депутата, гроші «на руки» держава не видає. Кошти надходять на спеціальний рахунок, після чого потрібно підписати договір із забудовником або продавцем нерухомості через нотаріуса.

«Тобто приносиш в районне управління соцзахисту і відділення «Ощадбанку» нотаріально завірений договір, і тоді вже перераховують кошти тим, у кого ти купуєш. Згідно з законом, придбати нерухомість можна по всій території України, окрім окупованих територій. Але стати на отримання компенсації потрібно за місцем прописки. І залежно від регіону, де ти стаєш за місцем прописки, трохи різняться метри квадратні і, відповідно, різниться сума компенсації. Але купляти нерухомість маєш право на всій території України», – пояснив Бондар.

Будинок за 2,59 млн грн розташований на земельній ділянці площею 0,25 га у селі Бодячів Львівської області, звідки посадовець родом. У декларації нерухомість відображена як «земельна ділянка». За словами чиновника, інакшого варіанту, як відобразити житло, не було. Водночас сам будинок добудований і введений в експлуатацію. На запитання «Главкома», чому обрав житло саме на Львівщині, народний обранець відповів: хоче зустрічати старість на малій батьківщині.

Михайло Бондар придбав будинок за 2,59 млн грн у селі Бодячів на Львівщині
Михайло Бондар придбав будинок за 2,59 млн грн у селі Бодячів на Львівщині
Скриншот із реєстру декларацій

Також Бондар орендує квартиру площею 44,5 кв. м в Києві і має 2 га землі в селі Матів Львівської області.

Окрім уже згаданої компенсації, сумарний річний дохід нардепа склав 922,7 тис. грн, із них: 740 тис. грн – зарплата, 157 тис. грн – пенсія, 22 тис. грн – соціальна допомога. При цьому жодних заощаджень (грошових активів) Бондар не задекларував.

Як повідомляв «Главком», Ірина Кормишкіна, яка нещодавно склала мандат народного депутата від «Слуги народу», подала щорічну декларацію. У ній екснардепка вказала, що проживає в будинку вартістю 15,64 млн грн на Одещині. Також в активі подружжя Кормишкіних з’явилося 109 нових земельних ділянок і дачний будинок.

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Теги: гроші декларація нерухомість депутат будинок Європейська солідарність житло

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