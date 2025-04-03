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Нові мита від США. Бессент закликав країни не мститись, бо буде гірше

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Нові мита від США. Бессент закликав країни не мститись, бо буде гірше
Міністр фінансів США звернувся до країн, постраждалих від мит
фото: Scanpix

Зауважимо, що Росії немає у списку країн, проти яких США ввели мита

Міністр фінансів США Скотт Бессент закликав країни, які постраждали від нових торговельних мит, запроваджених адміністрацією Дональда Трампа, утриматися від будь-яких відповідних дій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBS News.

В інтерв’ю Bloomberg Television він попередив: «Я б не намагався мститися... Поки ви не мститеся, це найкраща цифра».

Пізніше в ефірі Fox News Бессент повторив меседж у ще простішій формі: «Не мстіть. Якщо ви помститесь, буде ескалація». 

У соціальній мережі Х демократка Ненсі Пелосі зазначила, що нові мита спричинять хаос у економіці Сполучених Штатів і завдадуть шкоди американським родинам. 

«Безрозсудні тарифи Дональда Трампа спричинять хаос у нашій економіці, піднімуть ціни для споживачів і завдадуть шкоди працьовитим американським родинам. Це не стратегія – це найбільше підвищення податків для американського народу в історії», – написала вона.

Нагадаємо, що 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових взаємних мит на імпортні товари, назвавши цей день «днем економічної незалежності». 

Принагідно зазначити, що Росії немає у списку країн, проти яких США вводять за принципом взаємності мита. Щодо України запроваджені мита у 10%.

Варто зазначити, що на імпорт з усіх країн світу запроваджено 10%, а також додаткові індивідуальні мита приблизно для 60 країн, які, на думку його адміністрації, мають найбільш несправедливі торговельні відносини зі США.

Після своєї  промови біля Білого дому Трамп підписав виконавчий указ про введення мит на імпорт для інших країн.

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Теги: тарифи фінанси міністр

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