Азербайджан запровадив воєнний стан



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Оголошення комендантської години покладається на МВС країни

Рішення парламенту має бути затверджене президентом країни Ільхамом Алієвим

Парламент Азербайджану прийняв рішення про введення воєнного стану в ряді міст і районів країни через загострення ситуації в Нагірному Карабасі.

Рішення парламенту має бути затверджене президентом країни Ільхамом Алієвим протягом 48 годин. Оголошення комендантської години покладається на МВС країни.

Раніше про подібний крок оголосила Вірменія. Кабмін країни ввів воєнний стан і оголосив загальну мобілізацію.

На Кавказі чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Збройні сили Вірменії продовжують обстріли в напрям азербайджанських прикордонників.

Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірнокарабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

Нагадаємо, в середині липня між Азербайджаном і Вірменією відбулося військове загострення, в результаті якого загинули троє азербайджанських військових, ще кілька отримали поранення. В Єревані заявили, що причиною інциденту стала спроба прориву через кордон вантажівки ВС Азербайджану. Баку покладає відповідальність за перший удар на Єреван. Після цього сторони обмінялися серією ударів, в результаті яких обидві країни зазнали втрат, зокрема, серед вищого військового керівництва.

Раніше Міноборони Вірменії показало обстріл і знищення бойових танків Збройних сил Азербайджану на лінії зіткнення в Нагірному Карабасі. Азербайджанська сторона заперечує факт знищення військової техніки в результаті дій Вірменії.

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