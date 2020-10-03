Вірменія та Азербайджан заявили про готовність до переговорів щодо Нагірного Карабаху



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Азербайджанський військовослужбовець керує бронетранспортером і вітає людей, які зібралися на узбіччі дороги в Баку, Азербайджан, 27 Вересня 2020 року Фото Азіз Карімов/Reuters

Росію, США та Францію закликали продовжити намагання врегулювати конфлікт

Президент Азербайджану Ільгам Алієв закликав країни Мінської групи ОБСЄ, Росію, США та Францію, продовжити намагання вирішити конфлікт у Нагірному Карабаху. Про це повідомляє «Радіо Свобода», посилаючись на інтерв’ю президента Al Jazeera.

«Я вважаю, що ці три країни повинні продовжити працювати разом над врегулюванням нагірно-карабаського конфлікту, але за умови, що вони залишаться нейтральними», – сказав Алієв.

Таку заяву азербайджанський лідер зробив за добу після повідомлення Міністерства закордонних справ Вірменії, про готовність до переговорів Мінської групи в телефонному режимі.

Мінська група закликала лідерів Вірменії та Азербайджану «негайно взяти на себе зобов’язання відновити предметні переговори, добросовісно та без передумов».

М Як повідомлялося 1 жовтня, Азербайджан заявив про загибель 19 мирних жителів через конфлікт у Карабаху.

Також повідомлялося, що влада Азербайджану закрила понад 400 шкіл через конфлікт у Нагірному Карабасі.

До слова, українське посольство звернулось до українців з проханням утриматись від поїздок до Вірменії. Разом з тим, посольство закликає не відвідувати Нагірний Карабах.

Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.

Нагадаємо, 27 вересня на Кавказі сталося чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

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