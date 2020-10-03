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    У світі

    Вірменія показала наслідки ракетних обстрілів Нагорного Карабаху

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    Вірменія показала наслідки ракетних обстрілів Нагорного Карабаху
    Фото Фейсбук

    Артилерійські обстріли Степанакерта тривають вже не перший день

    За повідомленнями журналістів, ранком суботи, 3 жовтня 2020 року, азербайджанська сторона поновила ракетні удари по місту Степанакерт (Степанакерт – азербайджанська назва Ханкенді, місто, яке вірменська сторона називає «столицею» Нагірного Карабаху).

    «Об 11:00 годині (10:00 за Києвом), Азербайджан відновив обстріл Степанакерта. Населення на цей час у сховищах. Повітряна тривога звучить безперервно», – зазначає Kavkaz-Uzel.eu.

    За даними керівництва »Нагірно-Карабаської Республіки», кількість жертв серед мирних жителів з 27 вересня на 2 жовтня склало 11 осіб, поранено близько 78. Але це без врахування сьогоднішніх ймовірних втрат з-поміж цивільних осіб.

    Окрім того, ранком 3 жовтня, інфоцентр місцевої «влади» Степанакерта, оприлюднив світлини Давида Каграманяна, підписані як «наслідки обстрілу міста», передає News.am.

    Разом з тим, коли було зроблено ці фото, не зазначається.

    Артилерійські обстріли Степанакерта, у т.ч. реактивними системами залпового вогню, як наголошують місцеві та іноземні інформресурси, тривають вже не перший день.

    Нагадаємо, Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.

    Як повідомлялося, Азербайджан оголосив про часткову мобілізацію.

    Також Азербайджан заявив про понад 550 убитих вірменських військових.

    27 вересня на Кавказі чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Збройні сили Вірменії продовжують обстріли азербайджанських прикордонників. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

    Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш надзвичайно стурбований загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Генсек планує провести переговори з представниками Баку і Єреваном щодо врегулювання ситуації.

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