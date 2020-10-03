Іран зробив попередження Вірменії та Азербайджану щодо конфлікту у Нагірному Карабасі



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Іран закликав Баку і Єреван розпочати діалог щодо врегулювання конфлікту у Нагірному Карабасі

У Тегерані назвали неприпустимими будь-які атаки на територію Ірану

Азербайджан і Вірменія під час збройного конфлікту в районі Нагірного Карабаху не повинні допускати обстрілів території Ірану. Атаки на територію Ісламської республіки неприпустимі – Баку і Єреван повинні проявляти обережність.

Про це заявив представник міністерства закордонних справ Ірану Саїд Хатібзаде, повідомляє ТАСС.

За його словами, Іран робить серйозне попередження Азербайджану і Вірменії і просить сторони конфлікту у Нагірному Карабасі бути стриманими.

«Ми заявляємо, що будь-якого роду атаки по нашій території учасниками конфлікту неприйнятні, і робимо серйозне попередження, щоб всі сторони проявляли необхідну обережність в цьому відношенні», – сказав Хатібзаде.

Також дипломат заявив про необхідність поваги територіальної цілісності Азербайджану і дотримання принципу ненападу на цивільне населення.

Що стосується позиції Тегерана з питання нагірно-карабахського конфлікту, Іран закликає Вірменію і Азербайджан до припинення вогню і врегулювання ситуації мирним шляхом.

«Потрібно припинити зіткнення і почати реальний діалог. Тегеран готовий надати допомогу для досягнення цих цілей», – додав він.

Як повідомлялося 1 жовтня, Азербайджан заявив про загибель 19 мирних жителів через конфлікт у Карабаху.

Також повідомлялося, що влада Азербайджану закрила понад 400 шкіл через конфлікт у Нагірному Карабасі.

До слова, українське посольство звернулось до українців з проханням утриматись від поїздок до Вірменії. Разом з тим, посольство закликає не відвідувати Нагірний Карабах.

Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.

Нагадаємо, 27 вересня на Кавказі сталося чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.