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    У світі

    Іран зробив попередження Вірменії та Азербайджану щодо конфлікту у Нагірному Карабасі

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    <p>Іран закликав Баку і Єреван розпочати діалог щодо врегулювання конфлікту у Нагірному Карабасі</p> - Іран зробив попередження Вірменії та Азербайджану щодо конфлікту у Нагірному Карабасі

    Іран закликав Баку і Єреван розпочати діалог щодо врегулювання конфлікту у Нагірному Карабасі

    У Тегерані назвали неприпустимими будь-які атаки на територію Ірану

    Азербайджан і Вірменія під час збройного конфлікту в районі Нагірного Карабаху не повинні допускати обстрілів території Ірану. Атаки на територію Ісламської республіки неприпустимі – Баку і Єреван повинні проявляти обережність.

    Про це заявив представник міністерства закордонних справ Ірану Саїд Хатібзаде, повідомляє ТАСС.

    За його словами, Іран робить серйозне попередження Азербайджану і Вірменії і просить сторони конфлікту у Нагірному Карабасі бути стриманими.

    «Ми заявляємо, що будь-якого роду атаки по нашій території учасниками конфлікту неприйнятні, і робимо серйозне попередження, щоб всі сторони проявляли необхідну обережність в цьому відношенні», – сказав Хатібзаде.

    Також дипломат заявив про необхідність поваги територіальної цілісності Азербайджану і дотримання принципу ненападу на цивільне населення.

    Що стосується позиції Тегерана з питання нагірно-карабахського конфлікту, Іран закликає Вірменію і Азербайджан до припинення вогню і врегулювання ситуації мирним шляхом.

    «Потрібно припинити зіткнення і почати реальний діалог. Тегеран готовий надати допомогу для досягнення цих цілей», – додав він.

    Як повідомлялося 1 жовтня, Азербайджан заявив про загибель 19 мирних жителів через конфлікт у Карабаху.

    Також повідомлялося, що влада Азербайджану закрила понад 400 шкіл через конфлікт у Нагірному Карабасі.

    До слова, українське посольство звернулось до українців з проханням утриматись від поїздок до Вірменії. Разом з тим, посольство закликає не відвідувати Нагірний Карабах.

    Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.

    Нагадаємо, 27 вересня на Кавказі сталося чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. 

    Іран Азербайджан Вірменія конфликт
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