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    У світі

    Вірменія повідомила про затримання іноземних шпигунів

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    Вірменські спецслужбовці - Вірменія повідомила про затримання іноземних шпигунів
    Вірменські спецслужбовці

    Громадяни яких саме країн підозрюються у шпигунстві, у Вірменії не уточнили

    У Вірменії затримали іноземців за підозрою у шпигунстві. Зараз спецслужби проводять масштабні оперативно-розшукові заходи для встановлення інших причетних до шпигунства осіб.

    Про це повідомляє Служба національної безпеки Вірменії.

    Зазначається, що іноземних громадян підозрюють у зборі інформації про військову техніку збройних сил Вірменії, місцезнаходження військових частин, переміщення зброї та про кількість призваних на військову службу під час мобілізації.

    Щодо іноземців вже було порушено кримінальні провадження. Їм оголосили про підозру у шпигунстві (ст. 302 КК Вірменії), а також пособництві й підбурюванні до шпигунства (ст. 38-302 КК Вірменії).

    Громадяни яких саме країн підозрюються у шпигунстві, у Вірменії не уточнили.

    До слова, Вірменія готова обговорити введення миротворців РФ до Нагірного Карабаху.

    Нагадаємо, Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.

    Як відомо, 27 вересня на Кавказі сталося чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

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