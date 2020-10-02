Вірменія звинуватила Ізраїль у постачанні зброї до Азербайджану та відкликала посла
«Для нас неприйнятні поставки Ізраїлем надсучасної зброї Азербайджану», – заявили у МЗС Вірменії
Міністерство закордонних справ Вірменії викликало посла в Ізраїлі на консультації до Єревана. Такою є реакція відомства на інформацію про нібито постачання Ізраїлем озброєння Азербайджану для ведення бойових дій у Нагірному Карабасі.
Про це повідомила речниця МЗС Вірменії Анна Нагдалян на брифінгу.
«Для нас неприйнятні поставки Ізраїлем надсучасної зброї Азербайджану, особливо зараз, в умовах агресії Азербайджану за підтримки Туреччини (в Нагірному Карабасі. – ред.)», – заявила Нагдалян.
Вона додала, що вже повідомляла про постачання ізраїльським колегам і зауважила, що це особливо сумно, коли Азербайджан за підтримки Туреччини «здійснює широкомасштабну агресію проти Арцаха та Вірменії».
До слова, напередодні Азербайджан заявив про загибель 19 мирних жителів через конфлікт у Карабаху.
Як повідомлялося, у Нагірному Карабаху під обстріл потрапили іноземні журналісти, є поранені.
Згодо стало відомо, що Франція пообіцяла відправити літак за пораненими журналістами.
Також повідомлялося, що влада Азербайджану закрила понад 400 шкіл через конфлікт у Нагірному Карабасі.
До слова, українське посольство звернулось до українців з проханням утриматись від поїздок до Вірменії. Разом з тим, посольство закликає не відвідувати Нагірний Карабах.
27 вересня на Кавказі сталося чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.