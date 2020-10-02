  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Вірменія звинуватила Ізраїль у постачанні зброї до Азербайджану та відкликала посла

    • Розсилка
    У Єревані стверджують, що Ізраїль постачає&nbsp;озброєння Азербайджану для ведення бойових дій у Нагірному Карабасі - Вірменія звинуватила Ізраїль у постачанні зброї до Азербайджану та відкликала посла
    У Єревані стверджують, що Ізраїль постачає озброєння Азербайджану для ведення бойових дій у Нагірному Карабасі

    «Для нас неприйнятні поставки Ізраїлем надсучасної зброї Азербайджану», – заявили у МЗС Вірменії

    Міністерство закордонних справ Вірменії викликало посла в Ізраїлі на консультації до Єревана. Такою є реакція відомства на інформацію про нібито постачання Ізраїлем озброєння Азербайджану для ведення бойових дій у Нагірному Карабасі. 

    Про це повідомила речниця МЗС Вірменії Анна Нагдалян на брифінгу.

    «Для нас неприйнятні поставки Ізраїлем надсучасної зброї Азербайджану, особливо зараз, в умовах агресії Азербайджану за підтримки Туреччини (в Нагірному Карабасі. – ред.)», – заявила Нагдалян.

    Вона додала, що вже повідомляла про постачання ізраїльським колегам і зауважила, що це особливо сумно, коли Азербайджан за підтримки Туреччини «здійснює широкомасштабну агресію проти Арцаха та Вірменії».

    До слова, напередодні Азербайджан заявив про загибель 19 мирних жителів через конфлікт у Карабаху.

    Як повідомлялося, у Нагірному Карабаху під обстріл потрапили іноземні журналісти, є поранені.

    Згодо стало відомо, що Франція пообіцяла відправити літак за пораненими журналістами.

    Також повідомлялося, що влада Азербайджану закрила понад 400 шкіл через конфлікт у Нагірному Карабасі.

    До слова, українське посольство звернулось до українців з проханням утриматись від поїздок до Вірменії. Разом з тим, посольство закликає не відвідувати Нагірний Карабах.

    Читайте також статті «Главкома»:
    Ізраїль обстріл дипломатичний конфлікт Азербайджан посол Вірменія посольство озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies