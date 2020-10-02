Вірменія звинуватила Ізраїль у постачанні зброї до Азербайджану та відкликала посла



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У Єревані стверджують, що Ізраїль постачає озброєння Азербайджану для ведення бойових дій у Нагірному Карабасі

«Для нас неприйнятні поставки Ізраїлем надсучасної зброї Азербайджану», – заявили у МЗС Вірменії

Міністерство закордонних справ Вірменії викликало посла в Ізраїлі на консультації до Єревана. Такою є реакція відомства на інформацію про нібито постачання Ізраїлем озброєння Азербайджану для ведення бойових дій у Нагірному Карабасі.

Про це повідомила речниця МЗС Вірменії Анна Нагдалян на брифінгу.

«Для нас неприйнятні поставки Ізраїлем надсучасної зброї Азербайджану, особливо зараз, в умовах агресії Азербайджану за підтримки Туреччини (в Нагірному Карабасі. – ред.)», – заявила Нагдалян.

Вона додала, що вже повідомляла про постачання ізраїльським колегам і зауважила, що це особливо сумно, коли Азербайджан за підтримки Туреччини «здійснює широкомасштабну агресію проти Арцаха та Вірменії».

До слова, напередодні Азербайджан заявив про загибель 19 мирних жителів через конфлікт у Карабаху.

Як повідомлялося, у Нагірному Карабаху під обстріл потрапили іноземні журналісти, є поранені.

Згодо стало відомо, що Франція пообіцяла відправити літак за пораненими журналістами.

Також повідомлялося, що влада Азербайджану закрила понад 400 шкіл через конфлікт у Нагірному Карабасі.

До слова, українське посольство звернулось до українців з проханням утриматись від поїздок до Вірменії. Разом з тим, посольство закликає не відвідувати Нагірний Карабах.