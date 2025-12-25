Головна Світ Соціум
search button user button menu button

СБУ «привітала» окупантів з Різдвом: уражено важливі об’єкти нафтогазового сектору РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
СБУ «привітала» окупантів з Різдвом: уражено важливі об’єкти нафтогазового сектору РФ
фото: скриншот з відео

Різдвяне «вітання» від СБУ дісталося Оренбурзькому газопереробному заводу

Далекобійні дрони Центру спецоперацій «Альфа» СБУ успішно уразили два важливі об’єкти нафтогазового сектору РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на власні джерела в СБУ.

Першим під атакою опинився морський порт Темрюк у Краснодарському краї. Там палають два резервуари з нафтопродуктами. Площа пожежі – близько 2 тис. кв. м. До гасіння залучено 70 осіб та 18 одиниць техніки.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Згодом різдвяне «вітання» від СБУ дісталося й Оренбурзькому газопереробному заводу. Це найбільший у світі газохімічний комплекс, який переробляє 37,5 млрд куб. м газу на рік. Унаслідок прильоту безпілотників сталося займання газу в трубопроводі естакади установки 3У-70, яка очищає сирий газ від сірководню та діоксиду вуглецю. Технологічний процес на підприємстві було призупинено. Сервіс FIRMS, що відстежує загоряння у реальному часі по всьому світу, зафіксував пожежі на заводі.

«СБУ продовжує системні удари по об'єктах нафтогазового сектору РФ. Кожне з них б’є по російському бюджету, зменшує валютні надходження, ускладнює логістику та постачання пального для армії. СБУ й надалі проводитиме спецоперації для створення додаткового тиску на економіку РФ», – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Раніше Сили оборони уразили потужності Єфремовського заводу синтетичного каучуку у Тульській області РФ. Він спеціалізується на виробництві складових частин пластичних вибухових речовин і твердого ракетного пального.

Читайте також:

Теги: росія СБУ війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія змушена буде йти на компроміс у мирному плані щодо України
ISW: Росія буде змушена піти на компроміс щодо мирного плану
Сьогодні, 09:46
У бригаді підтверджують, що отримана техніка одразу буде розподілена між підрозділами на передовій
Спецтранспорт для бездоріжжя: «Сталевий фронт» передав 157-й бригаді квадроцикли та «штаб на колесах»
20 грудня, 14:50
Reuters: Путін досі прагне захопити всю Україну та відновити «радянську імперію»
Reuters: Путін досі прагне захопити всю Україну та відновити «радянську імперію»
20 грудня, 03:15
Заступниця голови КМДА депутатка Київради Ганна Старостенко повідомила про декомунізацію ще 15 об’єктів у столиці
У Києві буде демонтовано пам'ятник Булгакову, Ахматовій та ще 13 об’єктів, пов’язаних із РФ та СРСР
19 грудня, 11:13
Супутники показали наслідки удару дрона СБУ по російській субмарині в Новоросійську
Супутники показали наслідки удару дрона СБУ по російській субмарині в Новоросійську
17 грудня, 02:47
Командна робота США-ЄС та України по суті продемонструвала свою ефективність і викликала істерику у Кремлі
Санкційний удар по нафті. У Кремлі істерика
8 грудня, 16:16
Путін та Трамп під час зустрічі на Алясці 15 серпня
The Hill: Трамп і Путін розраховують на те, що Європа не підтримає Україну
4 грудня, 02:59
Вікторія Івлєва різко розкритикувала російських емігрантів у Європі
Російська активістка, що переїхала з Москви до Києва, розкритикувала діяльність співвітчизників у Європі
2 грудня, 13:13
Момент ураження
Безпілотники атакували Чуваську Республіку
26 листопада, 03:13

Соціум

СБУ «привітала» окупантів з Різдвом: уражено важливі об’єкти нафтогазового сектору РФ
СБУ «привітала» окупантів з Різдвом: уражено важливі об’єкти нафтогазового сектору РФ
У Туреччині затримано 115 підозрюваних у підготовці терактів на Різдво та Новий рік
У Туреччині затримано 115 підозрюваних у підготовці терактів на Різдво та Новий рік
Ватикан відзначає Різдво з новим Папою Римським: деталі
Ватикан відзначає Різдво з новим Папою Римським: деталі
У Нідерландах епідемія пташиного грипу: знищено 100 тисяч курей
У Нідерландах епідемія пташиного грипу: знищено 100 тисяч курей
Антиукраїнська хвиля у Польщі: чому підтримка біженців різко знизилася
Антиукраїнська хвиля у Польщі: чому підтримка біженців різко знизилася
У порту Темрюк на Кубані спалахнули резервуари з нафтопродуктами після атаки дронів
У порту Темрюк на Кубані спалахнули резервуари з нафтопродуктами після атаки дронів

Новини

Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
Вчора, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
Вчора, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
Вчора, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua