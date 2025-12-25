СБУ «привітала» окупантів з Різдвом: уражено важливі об’єкти нафтогазового сектору РФ
Різдвяне «вітання» від СБУ дісталося Оренбурзькому газопереробному заводу
Далекобійні дрони Центру спецоперацій «Альфа» СБУ успішно уразили два важливі об’єкти нафтогазового сектору РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на власні джерела в СБУ.
Першим під атакою опинився морський порт Темрюк у Краснодарському краї. Там палають два резервуари з нафтопродуктами. Площа пожежі – близько 2 тис. кв. м. До гасіння залучено 70 осіб та 18 одиниць техніки.
Згодом різдвяне «вітання» від СБУ дісталося й Оренбурзькому газопереробному заводу. Це найбільший у світі газохімічний комплекс, який переробляє 37,5 млрд куб. м газу на рік. Унаслідок прильоту безпілотників сталося займання газу в трубопроводі естакади установки 3У-70, яка очищає сирий газ від сірководню та діоксиду вуглецю. Технологічний процес на підприємстві було призупинено. Сервіс FIRMS, що відстежує загоряння у реальному часі по всьому світу, зафіксував пожежі на заводі.
«СБУ продовжує системні удари по об'єктах нафтогазового сектору РФ. Кожне з них б’є по російському бюджету, зменшує валютні надходження, ускладнює логістику та постачання пального для армії. СБУ й надалі проводитиме спецоперації для створення додаткового тиску на економіку РФ», – повідомило поінформоване джерело в СБУ.
Раніше Сили оборони уразили потужності Єфремовського заводу синтетичного каучуку у Тульській області РФ. Він спеціалізується на виробництві складових частин пластичних вибухових речовин і твердого ракетного пального.
