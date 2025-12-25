Головна Світ Соціум
У Туреччині затримано 115 підозрюваних у підготовці терактів на Різдво та Новий рік

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Масові рейди в Туреччині
фото з відкритих джерел

Масові рейди у Стамбулі призвели до арешту 115 підозрюваних членів ІДІЛ

У Туреччині повідомили про масштабні рейди та арешти 115 ймовірних прихильників «Ісламської держави», які нібито готували теракти на Різдво та Новий рік. Про це повідомляє Reuters.

Про арешти повідомила прокуратура Стамбула 25 грудня. Стамбульська поліція отримала інформацію про те, що симпатики ІДІЛ задумали теракти на території Туреччини, спрямовані передусім проти немусульманського населення, у період різдвяно-новорічних свят. 

Рейди відбулися перед Різдвом за 124 адресами у Стамбулі, за їхніми підсумками затримали 115 зі 137 підозрюваних. Вилучили також кілька одиниць вогнепальної зброї та набої.

Інших деталей про ймовірні плани зловмисників наразі не повідомляють. 

Нагадаємо, що 14 грудня на популярному пляжі Бонді в Сіднеї сталася антисемітська терористична атака, яка забрала життя щонайменше 16 людей, включаючи 10-річну дитину. Напад стався під час святкування єврейського свята Хануки. 

До слова, поліція Австралії висунула 24-річному нападнику, який разом із батьком відкрив вогонь під час святкуванні Хануки у Сіднеї, обвинувачення у 59 правопорушеннях.

