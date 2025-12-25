Ватикан відзначає Різдво з новим Папою Римським: деталі

Ялинка з Південного Тіролю, вертеп із Салерно та нічна меса Лева XIV

Різдвяні урочистості у Ватикані цього року проходять за традиційним сценарієм, однак уперше за понтифікату Папи Римського Лева XIV. Центральними подіями стали відкриття різдвяної ялинки та вертепу на площі Святого Петра, а також підготовка до нічної меси й благословення Urbi et Orbi. Повідомляє «Главком».

Передріздвяний період Адвенту у Ватикані розпочався ще 30 листопада. Офіційні різдвяні урочистості стартували 15 грудня із запалювання вогнів на різдвяній ялинці та відкриття вертепу на площі Святого Петра. Під час церемонії Папа Лев XIV звернувся до вірян із посланням про мир, захист життя та засудження ненависті.

Цьогорічна ялинка заввишки 27 метрів і вагою близько восьми тонн прибула до Ватикану з долини Ультен у Південному Тіролі. Єпископ єпархії Больцано-Брессаноне Іво Музер наголосив, що дерево має стати символом надії, закликом до поваги одне до одного та до простого способу життя.

Традиція встановлення ялинки на площі Святого Петра бере початок із 1982 року, коли понтифікат очолював Іван Павло II. Останні п’ять років ялинки для Ватикану надходять з Італії, хоча раніше їх привозили також із Польщі, Словенії та Німеччини.

Неодмінним атрибутом святкування залишається різдвяний вертеп. Цього року ясла на площі Святого Петра доставили з провінції Салерно. Вертеп містить фігури в натуральну величину та архітектурні елементи, характерні для півдня Італії. Папа Лев XIV зазначив, що ця композиція нагадує паломникам про близькість Бога до людей і приклад смирення Діви Марії.

Окремий вертеп під назвою Nacimiento Gaudium привезли з Коста-Ріки та встановили в Залі Павла VI. Він прикрашений 28 тисячами стрічок, що символізують врятовані життя, і супроводжується посланням понтифіка про збереження життя з моменту зачаття.

Сьогодні опівдні він виголосить традиційне благословення Urbi et Orbi з балкона собору. Завершення різдвяного циклу у Ватикані заплановане на 6 січня 2026 року – у свято Богоявлення, коли відбудеться заключна меса Ювілейного року.