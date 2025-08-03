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Вперше з XV століття. На Камчатці почалося виверження вулкана Крашеніннікова

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Вперше з XV століття. На Камчатці почалося виверження вулкана Крашеніннікова
Це виверження стало першим, відколи за вулканом почали вести наукове спостереження
фото: російські медіа

Шлейф попелу розповсюдився в східному напрямку – у бік Тихого океану

На російському півострові Камчатка вперше за часи спостережень відбулося виверження вулкана Крашеніннікова. Ще ввечері 2 серпня він викинув стовп попелу на висоту 3-4 кілометри над рівнем моря. Як передає «Главком», про це пише DW.

Шлейф попелу розповсюдився в східному напрямку – у бік Тихого океану. У зоні його руху немає населених пунктів, випадіння попелу в житлових районах не зафіксовано. За повідомленням місцевого управління МНС, у районі вулкана також не зареєстровано туристичних груп.

Через виверження Крашеніннікову присвоєно помаранчевий код авіаційної небезпеки – це означає, що в регіоні існує підвищена загроза для авіаперельотів через викиди вулканічного попелу. Влада закликала утриматися від походів у зону вулкана та не здійснювати підйоми на його схили.

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фото: російські медіа

Це виверження стало першим, відколи за вулканом почали вести наукове спостереження.

Раніше The Telegraph писав, що база Тихоокеанського флоту РФ на Камчатці була пошкоджена внаслідок цунамі у Тихому океані, яке спричинив сильний землетрус. Так, причальний фронт однієї з головних військово-морських баз Росії на Камчатці зазнав пошкоджень після потужного землетрусу. Як інформує «Главком», про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, потужний землетрус 8.8 балів поблизу Камчатки спричинив цунамі. На східному узбережжі Камчатки було зафіксовано хвилі заввишки 3-4 м. Японія та Гаваї оголосили евакуацію прибережних регіонів.

Також потужний землетрус біля російської Камчатки спричинив високу хвилю, яка сягнула Гаваїв та штатів на тихоокеанському узбережжі США, зокрема Каліфорнії та Вашингтона. До слова, вранці у четвер, 31 липня, у Тихому океані поблизу Камчатки зареєстровано новий землетрус магнітудою 6,3.

Теги: росія вулкан

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Вперше з XV століття. На Камчатці почалося виверження вулкана Крашеніннікова
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