Вулканічна лава на Канарах досягла океану, спровокувавши викиди шкідливих газів

Вогняні потоки падають в океан з висоти 100 метрів

Вулканологи Канарських островів попередили про можливість вибухів при зіткненні лави з водою

Потоки лави вулкана Кумбре-Велья, що вже 10 днів вивергається на острові Пальма, автономне співтовариство Канарські острови, почали стікати у води океану біля населеного пункту Тасакорте. Про це в середу, 29 вересня, повідомила газета El Pais.

За її даними, вогняні потоки падають в океан з висоти 100 метрів. Контакт лави з солоною водою спровокував викиди шкідливих газів.

Зазначається, що місцева влада заборонила суднам вхід в акваторію на відстані майже 4 кілометри з міркувань безпеки. Крім того, раніше вулканологи Канарських островів попередили про можливість вибухів при зіткненні лави з водою.

27 вересня вулкан на Канарах перестав викидати попіл та лаву, проте за кілька годин знову активізувався.

влада іспанського острова Ла-Пальма порадила жителям чотирьох районів не виходити на вулицю, щоб уникнути токсичних газів, які можуть виділятися в результаті зустрічі лави температурою понад 1000 градусів за Цельсієм з водою Атлантичного океану при температурі близько 20 градусів за Цельсієм.

24 вересня стало відомо, що на Канарах через виверження вулкана евакуювали ще три міста.

Також повідомлялося, що влада Іспанії 28 вересня оголосить острів Ла Пальма зоною катастрофічного лиха через виверження вулкана Кумбре-Велья.

Раніше на Канарах через виверження вулкана евакуювали понад п’ять тисяч мешканців (фото, відео).

Лава зруйнувала понад сотню будинків і зробила ряд доріг непрохідними.

Ла-Пальма з населенням 85 тисяч осіб є одним із восьми островів архіпелагу Канарських островів. Найближча до Африки точка знаходиться в 100 кілометрах від Марокко.

Нагадаємо, авіакомпаніям рекомендували уникати польотів над Канарами.