Білоруських силовиків помітили на машинах швидкої допомоги (відео)



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Силовики заперечують своє переміщення по Мінську у машинах швидкої допомоги

Міліція відхрещується від осіб у міліцейській формі на машинах швидкої

Днями в телеграм-каналі belamova з'явилася фотографія машини швидкої допомоги, в якій сиділи чоловіки в балаклавах. TUT.BY спробував з'ясувати, що це було.

У Мінську помітили невідомих в балаклавах у каретах швидкої допомоги

В ніч з 9 на 10 серпня в Мінську біля оперного театру читачі помітили кілька машин, схожих на швидкі. У них сиділи люди в балаклавах. За словами читачів, такі машини поки зустрічали тільки в Мінську. Одна з них потрапила на фото, яке виклали в телеграм-каналі belamova.





Невідомі на машинах швидкої були вдягнені у балаклаву, а подекуди у форму

Що це могло бути за авто, TUT.BY поцікавився в МОЗ. Однак, як пояснила прес-секретар відомства Юлія Бородун, автомобіль, який ви бачите на фото, не має ніякого відношення до МОЗ.

«У машини швидкої допомоги обов'язково повинен бути бортовий номер, мигалка, - уточнила співрозмовниця. - До того ж на фото зображений автомобіль марки «Газель». Серед швидких Мінська немає машин такої марки».

Крім того, судячи з усього, на машині, в якій сиділи люди в балаклавах, написано «Медичная дапамога», а на швидких - «Швидка медична допомога».

Трохи пізніше читачі надіслали в редакцію відео, де з машини, схожої на швидку, вибігають чоловіки, одягнені в форму, схожу на міліцейську.

Фотографії, які надіслали читачі

За словами Володимира Пархомцева, головного спеціаліста з громадських зв'язків управління ідеологічної роботи ГУК ВВ, до внутрішніх військ ці машини не мають ніякого відношення.

«Це не машина внутрішніх військ, - описуючи фото з телеграм-каналу, зазначив співрозмовник. - По-перше, на дверях [авто] відсутня емблема внутрішніх військ. По-друге, смуга [де написано «медичная дапамога»] у нас вона не такого кольору і відрізняється по ширині. По-третє, у нас на машинах встановлені проблискові маячки - світло-звуковий пристрій (на фото їх немає. - Прим. TUT.BY)».

Що стосується машини на відео, то з даного ракурсу, каже співрозмовник, її ідентифікувати не можна. При цьому Володимир Пархомцев зазначає: авто на фото і відео - це два зовсім різних автомобіля. Вони відрізняються «по марці, по посадці, кольором смуги стрічки, на одному проблискові маячки є, на другому немає».

За словами співрозмовника, сказати, що всередині співробітники міліції, не можна. «Люди там можуть бути схожі на кого завгодно», - підкреслив він.

«Форма одягу будь-якого кольору, будь-якого характеру продається скрізь, - зазначив Володимир Пархомцев. - Хто в цій машині їде, я не говорю. Це можуть бути як звичайні люди, так і провокатори - це може бути хто завгодно. Але ні [ці] люди, ні машини ніякого відношення до внутрішніх військ не мають».

Як раніше писав «Главком», затриманих на акціях протесту в Білорусі почали відпускати. Вони, а також їхні родичі дали інтерв’ю.

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