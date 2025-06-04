Влада німецького міста пропонує туристам два тижні безкоштовного проживання, але є умова

Місто у східній Німеччині пропонує усім охочим безкоштовне житло на два тижні, але для цього потрібно виконати одну важливу умову

Одне зі східних міст Німеччини пропонує новий формат пробного переїзду – два тижні безкоштовного проживання, а також екскурсію містом і відвідання місцевих підприємств. Про це пише «Главком» із посиланням на Travelbook.de.

З 6 по 20 вересня 2025 року місто Айзенхюттенштадт у землі Бранденбург запрошує всіх бажаючих – від фрілансерів та фахівців до тих, хто просто давно мріє про життя у Європі – на двотижневе пробне проживання. Учасникам нададуть безкоштовне житло в центрі міста, можливість пройти стажування чи познайомитися з місцевими компаніями, а заразом – відчути атмосферу міста та зрозуміти, чим воно може бути корисним саме їм.

Видання пише, що свого 75-річчя Айзенхюттенштадт вирішив робити ставку не на святкові концерти, а на оновлення через нових людей – тих, хто готовий спробувати інше життя та, можливо, залишитися.

Що включає програма:

безкоштовне проживання у мебльованій квартирі у центрі міста;

екскурсія Айзенхюттенштадтом;

знайомство з освітньою інфраструктурою;

відвідування місцевих заводів та підприємств;

зустрічі з жителями та рекомендації щодо дозвілля.

Програму створено для того, щоб учасники могли отримати реалістичне уявлення про життя у місті. По завершенні охочі можуть написати короткий есе – «лист любові до міста», поділившись особистими враженнями. Пізніше ці тексти можуть використовуватись у матеріалах щодо розвитку та просування міста.

Айзенхюттенштадт – місто з унікальною історією. Воно було засноване у 1950 році і став першим повністю спланованим містом Східної Німеччини, побудованим за соціалістичними принципами. Його назва буквально перекладається як «місто сталеливарних заводів», і це не метафора: все місто виросло навколо металургійного комбінату на березі річки Одер.До 1961 року місто називалося Сталінштадт – на честь диктатора Йосипа Сталіна.

Організатори наголошують: головний критерій – особиста мотивація. Участь відкрита для всіх, хто всерйоз розглядає можливість переїзду та хоче на практиці зрозуміти, чи підходить їм життя в Айзенхюттенштадті.

Нагадаємо, адміністративний суд Берліна ухвалив рішення, що мігрантів, які попросили притулок уже на території Німеччини, не можна просто так розвертати на кордоні.