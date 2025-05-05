Пісторіус збереже посаду міністра оборони в новому уряді Німеччини

Пісторіус запевняв, що Німеччина продовжить надавати допомогу Україні для боротьби з РФ

Міністр оборони був одним із найбільших прихильників військової підтримки України в уряді Шольца

Очільник Міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус залишиться на посаді після формування нового уряду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Spiegel.

Соціал-демократична партія Німеччини (СДП), яка сформує новий уряд з партією Християнсько-демократичний союз оголосила міністрів.

Соціал-демократи оголосили своїх членів уряду:

нинішній глава СДП Ларс Клінгбайль обійме посаду федерального міністра фінансів і стане віцеканцлером,

президентка попереднього скликання Бундестагу Барбель Бас стане міністеркою праці та соціальних справ,

Борис Пісторіус збереже посаду міністра оборони,

депутатка Верена Хуберц стане міністеркою житлового будівництва, міського розвитку та будівництва,

Стефані Хубіг, яка була міністеркою освіти, отримає посаду міністра юстиції та захисту прав споживачів,

Рим Алабалі-Радован буде міністеркою економічного співробітництва та розвитку,

Карстен Шнайдер буде міністром охорони навколишнього середовища, захисту клімату, охорони природи та ядерної безпеки,

Елізабет Кайзер отримає посаду міністерки та уповноваженої федерального уряду з питань міграції, біженців та інтеграції,

Наталі Павлік буде уповноваженою федерального уряду з питань Східної Німеччини.

Наприкінці березня лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль натякнув, що його однопартієць Борис Пісторіус може зберегти посаду в новому кабінеті Фрідріха Мерца. У 2024 році політик заявляв, що не висуватиме свою кандидатуру на посаду федерального канцлера на позачергових виборах.

Як відомо, Пісторіус був одним із найбільших прихильників зміцнення німецької армії та військової підтримки України в уряді Олафа Шольца. Раніше Пісторіус дав зрозуміти, що він відкритий до ідеї німецького контингенту в Україні.

Нагадаємо, Пісторіус заявив, що Україна не повинна погоджуватися на нещодавню пропозицію президента США Дональда Трампа поступитися територією в обмін на припинення вогню з Росією.

Як повідомлялося, у Німеччини тривають суперечки у питанні передачі Україні крилатих ракет Taurus.

До слова, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна має бути готова до війни з Росією до 2029 року.