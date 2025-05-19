Євросоюз уже готує 18-й пакет санкцій проти РФ разом із США

Фрідріх Мерц працює з європейськими та американськими партнерами над цим новим пакетом

Євросоюз уже готує 18-й пакет санкцій проти Росії у координації з американськими партнерами. Як передає «Главком», це підтвердив речник федерального уряду Німеччини Штефан Корнеліус в понеділок, 19 травня, повідомляє Укрінформ.

«Готується 18-й пакет. Це є результатом заяви в Києві (під час візиту лідерів чотирьох європейських держав 10 травня - ред.). І для цього пакета санкцій розглядаються всі варіанти, … це координується і має бути узгоджено з американцями… Спільні санкції ефективніші, оскільки мають більшу силу», – сказав Корнеліус.

За його словами, канцлер Фрідріх Мерц працює з європейськими та американськими партнерами над цим новим пакетом. Робота над ним розпочалась після закінчення минулого понеділка терміну ультиматуму щодо встановлення 30-денного перемир’я.

Щодо змісту пакета речник додав, що німецький уряд підтримує пункти, які стосуються газогону «Північний потік».

«Звичайно, також важливо, щоб США підтримали потенційний пакет санкцій. Це дуже залежатиме від результату сьогоднішньої розмови», – зауважив Корнеліус, маючи на увазі заплановану телефонну розмову президента США Дональда Трампа пізніше в понеділок з Президентом України, очільником РФ і керівниками низки європейських держав.

Під час телефонної розмови європейських лідерів з Трампом напередодні деталі санкцій, зокрема щодо газогону, не обговорювалися, уточнив Корнеліус.

Посадовець нагадав, що основний меседж в тому, що німецький уряд разом зі своїми європейськими партнерами та США неодноразово закликав Росію погодитися на безумовне припинення вогню, щоб можна було розпочати мирний процес. У цьому контексті додаткові санкції лише мають на меті ще раз підкреслити основну вимогу, а саме те, що від керівника Росії очікують згоди на безумовне припинення вогню.

Урядовий речник звернув увагу на посилення останніми днями дипломатичних зусиль, «єдність, чіткість та ясність у тоні європейських партнерів, а також Сполучених Штатів».

Нагадаємо, сьогодні, 14 травня, посли Європейського Союзу схвалили 17-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомив редактор «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк, передає «Главком».

Білий дім також підготував кілька варіантів економічного тиску на Росію. Сам Трамп також неодноразово погрожував Кремлю новими санкціями, якщо не буде припинення вогню. Також Державний секретар США Марко Рубіо анонсував неминучі санкції у разі відмови Росії від 30-денного перемир’я.

Як повідомлялося, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європейський Союз готовий запровадити значно жорсткіші санкції проти Росії, якщо не буде досягнуто реального прогресу в припиненні війни в Україні.