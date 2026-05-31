Влада Румунії дозволила мешканцям повернутися після удару дрона

glavcom.ua
Вікторія Літвінова
Пошкоджений поверх десятиповерхівки на вулиці Брейлей у Галаці після удару російського безпілотника
фото з відкритих джерел
Постачання газу ще не відновлено – тривають технічні перевірки; двоє постраждалих залишаються під наглядом лікарів

Жителів десятиповерхівки на вулиці Брейлей у румунському місті Галац, куди в ніч проти 29 травня влучив російський безпілотник, дозволили повернутися до квартир. Виняток – двоє мешканців із пошкодженої квартири, які досі лікуються в лікарні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на News.ro.

Це рішення влада ухвалила після того, як фахівці оглянули будівлю та підтвердили: несуча конструкція не пошкоджена.

«Після оцінок, проведених компетентними установами, було встановлено, що опірна конструкція багатоквартирного будинку на вулиці Брейлей не постраждала. Відтепер мешканці будинку можуть безпечно повернутися до своїх квартир, за винятком родини, яка безпосередньо постраждала внаслідок удару», – повідомили посадовці Галацу.

В будівлі вже відновили електропостачання. Із газом складніше: постачання поки що призупинено через необхідність спеціалізованих перевірок. Влада обіцяє завершити їх якнайшвидше.

Жінка та її 14-річний син, які перебували у квартирі в момент удару, досі проходять лікування – їхній стан постійно контролює медичний персонал.

«Інститут префекта Галацу разом з усіма залученими установами продовжує стежити за розвитком ситуації та надаватиме підтримку людям, які зазнали збитків від цього інциденту», – йдеться в офіційній заяві.

Що відомо про інцидент

У ніч проти 29 травня під час масованого російського удару по півдню України один із безпілотників перетнув державний кордон і врізався в дах десятиповерхового будинку в Галаці – прикордонному місті приблизно за 20 кілометрів від України. На верхньому поверсі спалахнула пожежа, квартира зазнала руйнувань. Апарат ідентифікували як «Герань-2» – російська версія іранського «Шахеда». 

Румунія звернулася до НАТО з вимогою прискорити надання систем протиповітряної оборони. МЗС країни назвало атаку «серйозною та безвідповідальною ескалацією» з боку Москви і викликало російського посла.

Нагадаємо, Bloomberg написав, що інцидент у Галаці оголив критичну проблему НАТО: за чотири роки бойових дій біля кордонів Альянсу Румунія зафіксувала вже 47 вторгнень безпілотників у свій повітряний простір.

