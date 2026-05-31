Зумери масово відмовляються від побачень: що таке «соло-максинг»

Майже половина молодих людей у світі каже, що бути самотнім спокійніше, ніж мати партнера

Дослідження MyIQ: 33% молодих людей свідомо уникають побачень, щоб захистити психічне здоров'я

У США набирає популярність тренд «соло-максинг» (від англ. solo maxxing – максимізувати самотнє життя) – свідома відмова від романтичних стосунків заради економії, спокою та особистого розвитку. Його поширення пов'язують із зростанням вартості побачень і емоційним виснаженням від застосунків для знайомств. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fortune.

200 доларів за одне побачення

«Максинг» – молодіжний сленг із соціальних мереж, що означає «видавити максимум» із певного стилю життя. «Соло-максинг» переосмислює самотність не як сумний проміжок між стосунками, а як свідомий вибір: дешевший, передбачуваніший і менш ризикований емоційно.

Тренд підживлює стрімке здорожчання побачень. За даними звіту Bank of Montreal за 2026 рік, середня вартість одного побачення в США – з урахуванням вечері, напоїв, транспорту й підготовки до виходу – сягнула 189 доларів, що на 12,5% більше, ніж рік тому. Зумери витрачають у середньому 205 доларів за побачення, а міленіали – вже 252 долари, що на 32% більше порівняно з минулим роком. Ціни в ресторанах між лютим 2020-го і квітнем 2025-го зросли на 31%. Половина опитаних зумерів і 40% міленіалів зізналися, що вартість побачень заважає їм досягати фінансових цілей.

Самотність як спосіб захистити себе

Глобальне дослідження аналітичної компанії MyIQ охопило понад 14 тисяч дорослих у США, Великій Британії, країнах ЄС, Латинській Америці, Австралії та Південній Африці. Майже половина людей віком від 18 до 34 років вважає самотнє життя спокійнішим, ніж життя з партнером. Ще 42% кажуть, що стосунки заважають особистим цілям, фінансовій стабільності або саморозвитку, а 33% свідомо уникають побачень, щоб захистити психічне здоров'я.

«Доступність побачень – лише частина контексту, бо тепер вони конкурують із тиском через оренду житла, нестабільністю кар'єри, передплатами та загальною вартістю активного соціального життя», – пояснила Fortune Сара Мейєр, керівна директорка MyIQ. Вона додає, що молоді люди вже не сприймають стосунки як ознаку стабільності – натомість запитують себе: чи додає партнер відчуття безпеки й зосередженості, чи лише вносить нестабільність, якої вони так старанно уникають.

Застосунки для знайомств втрачають зумерів

Молодь масово розчаровується в застосунках для знайомств. У дослідженні MyIQ 46% респондентів зазначили, що такі застосунки зробили стосунки відчутно одноразовими. Tinder за березень 2026 року втратив 7% щомісячних активних користувачів порівняно з тим самим місяцем минулого року.

«Люди кажуть: не хочу далі гортати профілі або ходити на невдалі побачення, які нікуди не ведуть», – розповів Fortune ліцензований психотерапевт Джейсон Фірстайн.

Чи насправді це корисно

Втім, фахівці застерігають від надмірного захоплення трендом. Фірстайн вважає, що «соло-максинг» нерідко виправдовує економічні обмеження, видаючи їх за свідомий вибір. За його словами, дослідження свідчать: самотність несе для здоров'я такий самий ризик, як тривале куріння.

Соціологиня Джесс Карбіно, колишня штатна дослідниця Tinder і Bumble, додає, що справді новим є не сама самотність, а її активне схвалення: «Соло-максинг – це значна кількість уникання конфліктів, що зменшує нашу здатність пізнавати себе та інших».

Сімейна терапевтка Маріса Ронкіло шукає баланс: «Іноді "захищати свій спокій" – це справді сила. Іноді – це захисний панцир після вигорання або зради. Найчастіше – і те, і інше».

