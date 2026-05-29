Падіння російського дрона. Румунія заговорила про четверту статтю НАТО

Посол Росії в Румунії був викликаний до Міністерства закордонних справ

Глава МЗС Румунії Оана Цою заявила, що падіння російського дрона на житловий будинок у Галаці відповідає критеріям, які виправдовують застосування статті четвертій НАТО щодо консультацій з союзниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Digi 24.

«Інцидент, що стався минулої ночі, належить до категорії випадків, які виправдовують застосування таких інструментів. Йдеться про консультації між союзними державами в ситуації, коли одна з них вважає, що їй загрожує небезпека. Звісно, застосування статті чотири є спільним рішенням. Це частина обговорення тих можливостей, які ми маємо на даний момент», – зазначила глава МЗС.

Оана Цою додала, що посол Росії в Румунії був викликаний до Міністерства закордонних справ.

Як відомо, четверта стаття Північноатлантичного договору передбачає, що держави-члени проводять спільні консультації, коли, на їхню думку, існує загроза для територіальної цілісності, політичної незалежності або безпеки будь-якої з країн-членів. Водночас принцип колективної оборони посідає центральне місце у засновницькому договорі Альянсу. Він і досі є виключним і непорушним принципом, що поєднує усіх членів організації, зобов’язуючи їх захищати один одного. Мова про п'яту стаття НАТО.

Нагадаємо, вночі 29 травня російський безпілотник врізався в багатоповерховий житловий будинок у місті Галац, що розташоване на сході Румунії. Румунська влада заявила, що не мала достатньо часу для перехоплення російського безпілотника, який у ніч проти 29 травня влучив у житловий будинок у Галаці.

Також Міноборони Румунії підтвердило, що на багатоповерхівку впав саме російський дрон. На місці події працюють спеціалізовані бригади IGSU та інших структур МВС, румунської розвідувальної служби та румунської поліції.

Зокрема, МЗС Румунії повідомило, що унаслідок інциденту двоє людей зазнали легких травм. За словами директора SAJ Галац Даніели Енчу, йдеться про жінку з опіками I ступеня та 14-річного хлопчика, який, ймовірно, пережив панічну атаку. Обом надається медична допомога.

Як повідомлялося, генеральний секретар НАТО Марк Рютте перебуває на зв’язку з румунською владою після падіння російського дрона на житловий будинок у румунському місті Галац.