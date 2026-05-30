РФ запускає ракети «Орєшнік» зі злиденного і занедбаного міста – Business Insider

Одна ракета коштує стільки, що усе місто можна було б привести до ладу

Росія витратила десятки мільйонів доларів на три удари ракетами «Орєшнік» по Україні. При цьому містечко поряд з полігоном «Капустин Яр», звідки запускають ці ракети, виглядає злиденним та занедбаним. Як інформує «Главком», про це йдеться у матеріалі Business Insider.

Як пише автор публікації, полігон «Капустин Яр» розташований у занедбаному степовому регіоні неподалік Казахстану, а його місто-супутник Знаменськ є закритою адміністративно-територіальною одиницею.

«Ніхто не може в'їхати до міста, якщо він там не зареєстрований, не отримав чіткого запрошення або не пройшов складну попередню процедуру реєстрації. Будь-хто, хто має постійне місце проживання в місті, отримує від влади перепустку, на якій, серед іншого, зображена ракета, що піднімається», – пише автор публікації.

У той час як вартість ракети «Орєшнік» оцінюється приблизно у $40-80 мільйонів, саме містечко Знаменськ перебуває у занедбаному стані – із застарілою інфраструктурою та низьким рівнем життя. У соцмережах не важко знайти невтішні зображення міста – зі зруйнованими дерев'яними хатинами, неасфальтованими дорогами і статуєю Леніна, що стоїть перед обвислими кабелями електропередач.

«Занедбаний стан цього маленького містечка різко контрастує з передовими та дорогими ракетами, які Росія розробляє там», – ідеться у публікації.

Попри секретність, місцеві мешканці, як зазначається, рідко помічають наслідки запусків. У соцмережах люди пишуть, що не звертають уваги на ракети, що злітають, щоб руйнувати українські міста. При цьому містяни не відчувають наслідків війни, бо перебувають надто далеко від фронту і українські дрони у Знаменьск майже не залітають.

Нагадаємо, російська балістична ракета «Орешнік», яку Кремль позиціонує як новітню зброю з «революційними наслідками», в реальності була виготовлена майже десятиліття тому. Детальний аналіз фрагментів та електронної начинки ракети, вилученої після січневого удару по Україні, довів, що зброя містить лише російські та білоруські компоненти і є продуктом глибокої модернізації радянських та пострадянських технологій.

Як відомо, Росія у ніч на 24 травня застосувала балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік» під час чергової атаки на Україну. Цього разу дорога гіперзвукова зброя Кремля влучила у звичайні гаражі в Білій Церкві. Експерти, які детально вивчили всі аспекти польоту ракети, дійшли висновку: вона далеко не така страшна, як її намагаються подати в Кремлі, і має суттєвий недолік.