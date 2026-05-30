Крихітна країна НАТО готується до війни з Росією – WSJ

Надія Карбунар
Естонські солдати у таборі Тапа в Таллінні, Естонія, 21 березня 2025 року
фото з відкритих джерел
Естонія збільшує витрати на оборону, навчає населення діям у кризових ситуаціях і проводить масштабні навчання

Естонія посилює підготовку до потенційної загрози з боку Росії, перетворюючи оборонне планування на частину повсякденного життя. Влада країни розширює мережу укриттів, проводить масштабні навчання з евакуації населення, навчає школярів керувати безпілотниками та збільшує військові витрати. Як інформує «Главком», про це пише The Wall Street Journal.

Особливу увагу приділяють східним регіонам країни, які межують із Росією. У місті Тарту місцева влада вже відпрацьовує сценарії масової евакуації та реагування на раптові атаки. До 2028 року тут планують облаштувати тимчасові укриття для 100 тисяч людей.

Керівники дитячих садків проходять кризову підготовку та отримують аварійне обладнання, включаючи радіостанції, аптечки та польові плити.

Паралельно в старших класах естонських шкіл учнів навчають роботі з дронами, а на території Естонії та сусідньої Латвії регулярно проходять масштабні військові навчання НАТО із залученням бронетехніки та сотень безпілотників.

Ставка на стримування

У Таллінні переконані, що найкращий спосіб уникнути війни – продемонструвати Москві готовність до оборони. Саме тому країна робить акцент не лише на військових можливостях, а й на підготовці цивільного населення до кризових ситуацій.

«Ось як працює стримування. Ви завжди повинні бути готові до того, щоб до вас не вторглася Росія. Що більше ви готуєтеся, то більше Росія бачить – легкою битва не буде», – заявив експерт Міжнародного центру оборони та безпеки Марек Кохв.

За словами естонських чиновників, Росія наразі не становить безпосередньої військової загрози для країни, оскільки значна частина її ресурсів задіяна у війні проти України. Водночас після завершення бойових дій Москва може зосередити увагу на Балтійському регіоні.

Зростання оборонних витрат

Естонія вже входить до числа лідерів НАТО за часткою витрат на оборону від валового внутрішнього продукту. Уряд планує до кінця десятиліття збільшити цей показник до 5,4% ВВП.

Кошти спрямовують насамперед на розвиток систем протиповітряної оборони, безпілотних технологій та високомобільних реактивних артилерійських систем американського виробництва.

На тлі дискусій щодо можливого скорочення американської військової присутності в Європі Таллінн також активно зміцнює співпрацю з іншими союзниками по НАТО, насамперед із Великою Британією та Францією.

Одним із найбільших військових заходів останніх місяців стали навчання «Весняний шторм», що пройшли в Естонії. У них взяли участь близько 12 тисяч військовослужбовців країн НАТО.

До тренувань долучилися й українські фахівці, які передають союзникам досвід ведення сучасної війни із застосуванням безпілотників.

Для мешканців східної Естонії присутність військових союзників уже стала звичною. Колони британської та французької бронетехніки регулярно пересуваються місцевими дорогами, нагадуючи про те, що країна готується до будь-якого розвитку подій на східному кордоні НАТО.

Нагадаємо, НАТО готує посилення свого східного флангу шляхом створення нової військової структури, яка дозволить оперативно розгортати сили в Латвії та Естонії у разі загрози з боку Росії. 

Раніше повідомлялося, що балтійські країни активізували інтерес до українського досвіду будівництва укриттів та цивільного захисту на тлі зростання кількості інцидентів із безпілотниками поблизу кордонів НАТО. Представники регіону вже проводять консультації з українськими виробниками та експертами.

