Румунія звернеться до НАТО через атаку російського дрона

Аліна Самойленко
Тойу: Це неприйнятне та відверте порушення нашого повітряного простору
фото: PAP
У ніч на 29 травня російський безпілотник врізався в багатоповерховий житловий будинок у місті Галац на сході Румунії

Через падіння російського безпілотника на житловий будинок Бухарест вживає рішучих дипломатичних та безпекових заходів. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Влада країни ухвалила рішення ліквідувати єдине генеральне консульство РФ у Констанці та депортувати його керівника. Окрім цього, Румунія звернеться до Північноатлантичного альянсу з вимогою якнайшвидше надати системи протиповітряної оборони.

Міністр закордонних справ країни Оана Тойу назвала подію відвертим і недопустимим порушенням повітряного простору та підтвердила російське походження БgЛА. За її словами, командувач сил НАТО генерал США Алексус Грінкевич раніше підтримав ідею переміщення військової техніки до Румунії, а тепер Бухарест наполягатиме на прискоренні цього процесу. Водночас скликати термінові консультації за статтею 4 договору НАТО країна наразі не планує.

Четверта стаття Північноатлантичного договору передбачає, що держави-члени проводять спільні консультації, коли, на їхню думку, існує загроза для територіальної цілісності, політичної незалежності або безпеки будь-якої з країн-членів. 

Інцидент стався у місті Галац неподалік від кордону з Україною. Безпілотник, який перетнув український повітряний простір під час ударів РФ по інфраструктурі, влучив у дах багатоповерхівки. Це спричинило займання, двоє людей дістали легкі травми. Загалом з 2022 року в Румунії зафіксували мінімум 25 випадків порушення авіапростору, з яких сім відбулися поточного року.

Для перехоплення цілі в небо піднімали два винищувачі F-16, проте об'єкт не збили. Військове керівництво країни та представники НАТО пояснили це браком часу для безпечної ліквідації, оскільки апарат перебував над житловим масивом, де відкривати вогонь заборонено через загрозу цивільним.

Зараз в Альянсі опрацьовують варіанти покращення румунських систем виявлення та ураження. Зокрема, розглядається переведення вітчизняного комплексу боротьби з дронами MEROPS під безпосереднє керівництво НАТО, а також надання додаткових засобів партнерами на червневій конференції. Тимчасовий прем'єр-міністр Ілліє Боложан зазначив, що країна просила у союзників радари для виявлення низьколітаючих цілей. Незалежний експерт Раду Тудор додав, що модернізація оборонних комплексів НАТО не встигає за швидкими інноваціями російських безпілотників.

Найближчими днями Бухарест порушить питання посилення безпеки на східному фланзі під час планової зустрічі послів НАТО. Анонімне джерело в українському військовому керівництві вважає подію в Румунії свідомою провокацією Москви через велику кількість палива в БпЛА.

Румунська влада заявила, що не мала достатньо часу для перехоплення російського безпілотника, який у ніч проти 29 травня влучив у житловий будинок у Галаці.

Також Міноборони Румунії підтвердило, що на багатоповерхівку впав саме російський дрон. На місці події працюють спеціалізовані бригади IGSU та інших структур МВС, румунської розвідувальної служби та румунської поліції.

Зокрема, МЗС Румунії повідомило, що унаслідок інциденту двоє людей зазнали легких травм. За словами директора SAJ Галац Даніели Енчу, йдеться про жінку з опіками I ступеня та 14-річного хлопчика, який, ймовірно, пережив панічну атаку. Обом надається медична допомога.

Як повідомлялося, генеральний секретар НАТО Марк Рютте перебуває на зв’язку з румунською владою після падіння російського дрона на житловий будинок у румунському місті Галац.

