Румунські депутати вимагають відставки міністра оборони після інциденту з російськими дронами

Лариса Голуб
Міністр оборони Румунії Раду Міруце
фото: Digi24
Фракція однієї з провідних румунських партій у Сенаті висунула категоричну умову після прильоту російського дрона

Представники соціал-демократичної партії у Сенаті Румунії закликали до «негайної та остаточної» відставки виконувача обов’язків міністра оборони Раду Міруце. Приводом став інцидент у прикордонному місті Галац, де російський ударний безпілотник врізався у дах 10-поверхового житлового будинку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Digi24.

У своїй заяві сенатори наголосили, що подія є «демонстрацією того, що буває, коли безвідповідальність бере гору над безпекою громадян».

Вимоги соціал-демократичної партії Румунії

Опозиційні політики зауважили, що це далеко не перший випадок появи російських дронів у повітряному просторі Румунії. Вони звинуватили керівництво Міноборони у дилетантстві та навели як приклад інші країни НАТО:

  • Польща та Естонія значно краще адаптувалися до аналогічних безпекових ризиків.
  • Захист кордонів та громадян Румунії «не є грою для аматорів».
  • Раду Міруце має негайно залишити посаду.

Вимога відставки звучить на тлі урядової кризи в країні. Соціал-демократи раніше входили до коаліції, проте минулого місяця залишили її та ініціювали вотум недовіри уряду Іліє Боложана.

Після успішного голосування за відставку уряду всі міністри, включно з главою Міноборони, наразі перебувають у статусі виконувачів обов’язків. У країні тривають переговори про формування нового кабінету міністрів.

Що відомо про інцидент у Галаці

У ніч проти 29 травня під час чергової масованої атаки РФ на південні регіони України російський дрон залетів на територію Румунії та пошкодив багатоповерхівку в Галаці.

Реакція сторін на надзвичайну подію:

  • Міноборони Румунії: Військові заявили, що не змогли збити апарат через критичний брак часу на реагування та законодавчі обмеження мирного часу.
  • МЗС Румунії: Назвало атаку «серйозною і безвідповідальною ескалацією» з боку Кремля та викликало «на килим» російського посла.
  • Президент Румунії: Терміново скликав засідання Вищої ради національної оборони для аналізу ситуації.

«Главком» писав, що Румунія закриває генеральне консульство Російської Федерації в Констанці, а також оголосила консула персоною нон грата. Як заявив президент Румунії Нікушор Дан, рішення ухвалене після інциденту з падінням російського безпілотника на житловий будинок у місті Галац.

Нагадаємо, у ніч проти 29 травня під час чергової російської атаки на Україну один із безпілотників перетнув державний кордон Румунії та врізався у житловий будинок у Галаці. Внаслідок удару спалахнула пожежа у квартирі на верхньому поверсі. За даними місцевої влади, постраждали двоє людей, яким медики надали допомогу на місці.

Раніше румунські військові пояснили, що не змогли збити безпілотник через надто короткий проміжок часу між його виявленням і падінням. За словами представників армії, на реагування вони мали лише чотири хвилини.

