Ізраїль з першого липня дозволить в'їзд вакцинованим туристам

Ізраїль відкривав свої кордони для українців з 14 червня

Невакциновані особи, які в'їжджають в країну, повинні будуть пройти карантин

В Ізраїль з першого липня зможуть в'їжджати вакциновані від коронавірусу туристи. Про це повідомляє The Jerusalim Post.

Крім тих, хто зробив щеплення, в Ізраїль будуть допущені діти до шести років, батьки яких виконають відповідну вимогу.

Попереднього дозволу для в'їзду не буде потрібно, але зараз Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю вивчає додаткові деталі. Зокрема, вони включають список країн, з яких людям буде дозволено в'їзд до Ізраїлю, і які вакцини будуть прийматися.

Невакциновані особи, які в'їжджають в країну, повинні будуть пройти карантин.

Ізраїльтяни зможуть продовжувати подорожувати скрізь, де захочуть, за винятком країн з найвищим ризиком захворюваності, для яких потрібен дозвіл спеціального урядового комітету. На даний момент в список таких країн входять Аргентина, Бразилія, Індія, Мексика, Росія і ПАР.

Іноземним громадянам з цих країн також не дозволено в'їзд в Ізраїль, за винятком дуже обмежених обставин.

1 червня в Ізраїлі були скасовані всі карантинні обмеження, крім носіння масок.

Захворюваність на Covid-19 в країні пішла на спад на тлі масової вакцинації дорослого населення.

Програма вакцинації населення в Ізраїлі стала однією з найшвидших у світі. Наразі більше половини населення отримали вже два уколи вакцини Pfizer/BioNTech.

До слова, Ізраїль скасовує вимогу носіння масок у приміщеннях.

Нещодавно міністр туризму Ізраїлю Оріт Фаркаш-Коен заявила, що країна з 1 липня вирішила відкритися для індивідуального туризму, однак потрапити в Ізраїль зможуть тільки туристи з імунітетом до коронавірусу.

Водночас глава МВС Ізраїлю Арьє Дері заявив, що ухвалив рішення дозволити в'їзд іноземним туристам за спрощеною процедурою з країн з низьким рівнем захворюваності. Список таких країн буде щотижня оновлюватися МОЗ.

До слова, Франція відкриває кордони: які умови для українських туристів.

Раніше МОЗ назвало переваги для українців, які отримали щеплення.