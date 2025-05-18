Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Нью-Йорку судно з пасажирами на борту врізалось в Бруклінський міст: є постраждалі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
У Нью-Йорку судно з пасажирами на борту врізалось в Бруклінський міст: є постраждалі
скриншот з відео

Поліція повідомила, що всім постраждалим надається необхідна допомога

Навчальний корабель Військово-морських сил Мексики, залишаючи Нью-Йорк, врізався у Бруклінський міст. Про це повідомляє «Главком» за посиланням на CNN.

Відповідне відео також поширилось мереженю, на кадрах видно, як вітрильник не врахував висоту щогл, щозачепили міст.

Одна з щогл зламалась і впала на палубу, пошкодивши дві інші. За даними ЗМІ, на борту перебувало понад 270 осіб. Зазначається, що троє людей перебувають у критичному стані, ще близько десяти зазнали серйозних травм.

ВМС Мексики підтвердили факт аварії, але не надали уточнень щодо постраждалих. Поліція повідомила, що всім постраждалим надається необхідна допомога.

Барк Cuauhtémoc, збудований у 1982 році, перебував у Нью-Йорку в рамках навчального походу з підготовки до регати, запланованої на наступний рік до 250-річчя незалежності США.

Нагадаємо, у Північному морі поблизу берегів Англії британська берегова охорона проводить рятувальну операцію через зіткнення нафтового танкера і вантажного судна. 

Також щонайменше шестеро туристів загинули у результаті аварії туристичного батискафа у Червоному морі поблизу єгипетського міста Хургада. Четверо з них – громадяни РФ.

Теги: Нью-Йорк міст поліція корабель

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Група підлітків побила чоловіка у військовій формі
У Києві група підлітків побила військового: реакція поліції
18 квiтня, 22:09
У разі порушень правопорядку поліція складає відповідні матеріали на учасників протестів
Поліція Києва роз’яснила ситуацію зі сутичками на ЛГБТК+ кінофестивалі
19 квiтня, 19:57
На місці події працюють правоохоронці, які встановлюють обставини ДТП
У Києві аварія на проспекті Бандери, рух в напрямку Північного мосту ускладнено
25 квiтня, 09:22
Сусідський пес потрапив до саморобної пастки та не міг звідти вибратися
На Закарпатті чоловік забив сусідського собаку до смерті на очах у дітей
3 травня, 23:02
Відкриття руху транспорту по оновленому шляхопроводу заплановано на кінець листопада поточного року
Влада повідомила про хід ремонтних робіт на шляхопроводі біля метро «Дарниця» (фото)
6 травня, 17:36
Двоє чоловіків розгулювали з радянською символікою: поліція відкрила провадження за фактом пропагування комуністичного режиму
Гуляли у радянській формі. На Закарпатті поліція затримала священника УПЦ МП з другом
9 травня, 18:33
Правоохоронці навідалися до учбового закладу та встановили учасників конфлікту, серед яких 12-річний учень сьомого класу та вчитель ліцею
У столичному ліцеї вчитель погрожував семикласнику: поліція розпочала перевірку
13 травня, 08:33
Поліцейські вилучили зброю, її буде скеровано для проведення експертизи
В одному з готелів Києва сталася стрілянина, зловмисника затримано (фото)
14 травня, 10:33
Чоловіки відібрали у громадянина Туреччини $4,5 тис., два мобільні телефони та втекли у Хмельницьку область
Затримано двох іноземців за зухвалий розбійний напад на громадянина Туреччини
16 травня, 11:45

Соціум

У Нью-Йорку судно з пасажирами на борту врізалось в Бруклінський міст: є постраждалі
У Нью-Йорку судно з пасажирами на борту врізалось в Бруклінський міст: є постраждалі
На саміті в Албанії стався курйоз: Макрон потрапив у пастку Ердогана (відео)
На саміті в Албанії стався курйоз: Макрон потрапив у пастку Ердогана (відео)
Американське посольство вийшло з заявою про переселення палестинців до Лівії
Американське посольство вийшло з заявою про переселення палестинців до Лівії
Україна в десятці Євробачення-2025: як оцінили журі та глядачі гурт Ziferblat
Україна в десятці Євробачення-2025: як оцінили журі та глядачі гурт Ziferblat
JJ – переможець Євробачення-2025: що відомо про австрійського співака
JJ – переможець Євробачення-2025: що відомо про австрійського співака
Євробачення-2025: Як виступила Україна (відео)
Євробачення-2025: Як виступила Україна (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
222K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 травня: ситуація на фронті
95K
Нові погрози Кремля: Медведєв розповів, що буде у випадку невдалих переговорів
91K
Гончаренко запропонував переодягнути працівників ТЦК і втрапив у скандал
83K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 травня 2025
44K
Ексдепутатка Савченко біля калини розповіла, що жива
16K
Рубіо після розмови з Лавровим зробив заяву про припинення вогню

Новини

У Києві оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 00:02
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
Вчора, 22:50
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
15 травня, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
14 травня, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
14 травня, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
13 травня, 16:37

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua