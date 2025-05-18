У Нью-Йорку судно з пасажирами на борту врізалось в Бруклінський міст: є постраждалі

Поліція повідомила, що всім постраждалим надається необхідна допомога

Навчальний корабель Військово-морських сил Мексики, залишаючи Нью-Йорк, врізався у Бруклінський міст. Про це повідомляє «Главком» за посиланням на CNN.

Відповідне відео також поширилось мереженю, на кадрах видно, як вітрильник не врахував висоту щогл, щозачепили міст.

Одна з щогл зламалась і впала на палубу, пошкодивши дві інші. За даними ЗМІ, на борту перебувало понад 270 осіб. Зазначається, що троє людей перебувають у критичному стані, ще близько десяти зазнали серйозних травм.

ВМС Мексики підтвердили факт аварії, але не надали уточнень щодо постраждалих. Поліція повідомила, що всім постраждалим надається необхідна допомога.

Барк Cuauhtémoc, збудований у 1982 році, перебував у Нью-Йорку в рамках навчального походу з підготовки до регати, запланованої на наступний рік до 250-річчя незалежності США.

Нагадаємо, у Північному морі поблизу берегів Англії британська берегова охорона проводить рятувальну операцію через зіткнення нафтового танкера і вантажного судна.

Також щонайменше шестеро туристів загинули у результаті аварії туристичного батискафа у Червоному морі поблизу єгипетського міста Хургада. Четверо з них – громадяни РФ.