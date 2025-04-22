Названо ймовірну дату похорон Папи Римського

Похорон понтифіка має відбутися в проміжку між четвертим і шостим днем після смерті

Похорон Папи Римського Франциска, ймовірно, пройде в суботу, 26 квітня. Як повідомляє видання ANSA, остаточне рішення щодо дати має бути ухвалене під час першої Конгрегації кардиналів, інформує «Главком».

Згідно з положеннями Апостольської Конституції Universi Dominici Gregis, похорон понтифіка має відбутися в проміжку між четвертим і шостим днем після смерті – у цьому випадку між п’ятницею, 25 квітня, та неділею, 27 квітня. Саме тому субота, 26 квітня, розглядається як найбільш імовірна дата поховання.

Що стосується Конклаву для обрання нового Папи, то, згідно з церковними нормами, його мають провести між п’ятнадцятим і двадцятим днем після смерті Франциска, отже, між 6 і 10 травня. Водночас, якщо всі кардинали-виборці вже перебувають у Римі, Конклав може розпочатися і раніше.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер. Він хворів на двобічну пневмонію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Vatican News.

Зазначається, що понтифік помер о 7:35 ранку за місцевим часом. Франциску було 88 років. Пост папи він обіймав із 13 березня 2013 року.

«Все його життя було присвячене служінню Господу та Його Церкві. Він вчив нас жити цінностями Євангелія з вірністю, відвагою та вселенською любов'ю, особливо на користь найбідніших та найбільш маргіналізованих. З безмежною вдячністю за його приклад як справжнього учня Господа Ісуса, ми віддаємо душу Папи Франциска безмежній милосердній любові Триєдиного Бога», – каже кардинал Кевін Фаррелл.

Після смерті Папи Римського кардинали з усього світу збираються у Сикстинській капелі для проведення конклаву – таємного голосування, яке визначить нового понтифіка. У голосуванні беруть участь лише кардинали віком до 80 років. Традиційно, новим Папою стає один із кардиналів, хоча технічно будь-який католик може бути обраний. Про кандидатів на пост голови Ватикану розповідає «Главком».