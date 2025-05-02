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На фронті загинув актор Дніпровського молодіжного театру Максим Ковтун

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Актор Максим Ковтун загинув на війні
фото: соцмережі

Актор Ковтун пішов добровольцем на війну

Актор Дніпровського молодіжного театру Максим Ковтун загинув на війні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на актора Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки Сергія Детюка.

«На щиті повернувся додому чоловік доньки наших кумів, батько маленької дівчинки, актор Дніпровського молодіжного театру Максим Ковтун. Вічна пам'ять і вічна слава... Помоліться про його душу», – йдеться у повідомленні.

Ковтун був актором Дніпровського молодіжного театру
Ковтун був актором Дніпровського молодіжного театру
фото: соцмережі
Максим Ковтун пішов добровольцем на війну
Максим Ковтун пішов добровольцем на війну
фото: teatrmolodi.com

Максим Ковтун був єдиним сином, мав дружину та донечку. Художник-постановник у Театрі ім. Лесі Українки міста Кам'янського Наталія Коцар зауважила, що актор пішов добровольцем на війну.

«Він дуже гарна людина. Дуже гарний батько і чоловік. Я так була рада за нього і його дружину Машу Максякову. Вони дуже світлі. І яка у них донечка... Макс – ти герой. Хай буде вічний спокій і вічна пам'ять. Максякови! Будь ласка, тримайтеся! Вічна пам'ять герою! Слава Україні!», – йдеться у повідомленні.

Максим Ковтун в ляльковій виставі «Соловей» 2012 рік
Максим Ковтун в ляльковій виставі «Соловей» 2012 рік
фото: Natalia Kotsar/Facebook

Раніше на фронті загинув актор Олексій Самойленко. Він долучився до лав Збройних сил України з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Самойленко навчався у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, здобув популярність завдяки ролям у серіалі «Доктор Віра» та фільмі «Прогулянка у порожнечі».

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Теги: Дніпро актор смерть

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Життя

На фронті загинув актор Дніпровського молодіжного театру Максим Ковтун
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