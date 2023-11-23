Популярний курорт Італії стане платним для туристів

Нововведення спрямоване на впровадження нової системи контролю туристичних потоків та обмеження чисельності туристів у Венеції

Венеція прийняла рішення встановити плату за відвідування міста для туристів. Про це повідомляє пресслужба муніципалітету Венеції.

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Це нововведення спрямоване на впровадження нової системи контролю туристичних потоків та обмеження чисельності туристів у Венеції під час певних періодів, враховуючи унікальність та чутливість цього міста.

Протягом наступного року буде 29 днів, коли за відвідування міста стягуватимуть плату. Зокрема, з 25 квітня до 5 травня, а потім щосуботи і щонеділі у травні, червні та липні.

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Плата стягуватиметься з тих, хто входить у Старе місто з 8:30 до 16:00. Платити за вхід у місто повинен буде кожен турист, старший за 14 років.

Мер Венеції Луїджі Бругнаро заявив, що платний вхід у місто - це перший крок у процесі регулювання доступу відвідувачів.

«Це експеримент, спрямований на поліпшення умов життя міста, тих, хто в ньому живе і працює. Ми будемо проводити його з великим смиренням і розумінням того, що можуть виникнути проблеми», – заявив він.

Розмір внеску становитиме 5 євро на день і не зменшуватиметься. Також не буде встановлено поріг відвідуваності, у разі перевищення якого стягуватиметься додаткова плата за доступ.

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Раніше повідомлялося, що туристи попрямували до Туреччини з нової причини – девальвація турецької ліри по відношенню до популярних іноземних валют знову зробила цю країну затребуваним місцем для шоп-туристів.





