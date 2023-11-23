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Популярний курорт Італії стане платним для туристів

Діана Гасюк
glavcom.ua
Популярний курорт Італії стане платним для туристів
фото з відкритих джерел

Нововведення спрямоване на впровадження нової системи контролю туристичних потоків та обмеження чисельності туристів у Венеції 

Венеція прийняла рішення встановити плату за відвідування міста для туристів. Про це повідомляє пресслужба муніципалітету Венеції.

Це нововведення спрямоване на впровадження нової системи контролю туристичних потоків та обмеження чисельності туристів у Венеції під час певних періодів, враховуючи унікальність та чутливість цього міста.

Протягом наступного року буде 29 днів, коли за відвідування міста стягуватимуть плату. Зокрема, з 25 квітня до 5 травня, а потім щосуботи і щонеділі у травні, червні та липні.

Плата стягуватиметься з тих, хто входить у Старе місто з 8:30 до 16:00. Платити за вхід у місто повинен буде кожен турист, старший за 14 років.

Мер Венеції Луїджі Бругнаро заявив, що платний вхід у місто - це перший крок у процесі регулювання доступу відвідувачів.

«Це експеримент, спрямований на поліпшення умов життя міста, тих, хто в ньому живе і працює. Ми будемо проводити його з великим смиренням і розумінням того, що можуть виникнути проблеми», – заявив він.

Розмір внеску становитиме 5 євро на день і не зменшуватиметься. Також не буде встановлено поріг відвідуваності, у разі перевищення якого стягуватиметься додаткова плата за доступ.

Раніше повідомлялося, що туристи попрямували до Туреччини з нової причини – девальвація турецької ліри по відношенню до популярних іноземних валют знову зробила цю країну затребуваним місцем для шоп-туристів.

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Теги: туризм Венеція місто

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