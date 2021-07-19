  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Справжня Венеція. Кияни плавають по місту на надувних дошках

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Чоловік вправно веслував на сапі на підтоплених вулицях Києва - Справжня Венеція. Кияни плавають по місту на надувних дошках
    Чоловік вправно веслував на сапі на підтоплених вулицях Києва
    Фото: скріншот із відео

    Частина вулиць Києва затоплена після сильного дощу

    Сильна злива перетворила деякі вулиці Києва на справжні річки. Автомобілі стоять по колеса у воді. А деякі винахідливі мешканці міста пересуваються вулицями на надувних дошках – сапах.

    У соцмережі оприлюднено відео, на якому зафіксовано чоловіка в класичному костюмі на сапі з веслом у руках.

    «Це вже не Київ, а Венеція якась з гондольєрами…» – йдеться в дописі до відео.

    Як відомо, 19 липня близько 11:30 на Київ насунулась гроза і об 11:45 столицю накрила злива. Небо у місті стало чорним, як уночі. Здійнявся сильний вітер, шквали до 15-20 м/с.

    Потужна злива затопила вулиці міста.

    Через підтоплення було закрито на вхід і вихід станцію метро «Берестейська» та станцію «Академмістечко».

    Курсування громадського транспорту в Києві здійснюється без дотримання розкладу руху.

    Через скупчення води на коліях заблоковано рух трамваїв №14, 15.

    За даними автодорівців, у Києві за 30 хвилин випало 18 мм опадів, що дорівнює майже тижневій нормі.

    Станом на 15:00 зеленбудівці прийняли 100 звернень про повалені та зламані дерева.

    Читайте також: Столицю скували затори: де повністю перекрито рух (карта)
    Теги: Київ кияни негода дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Справжня Венеція. Кияни плавають по місту на надувних дошках