Справжня Венеція. Кияни плавають по місту на надувних дошках

Чоловік вправно веслував на сапі на підтоплених вулицях Києва

Частина вулиць Києва затоплена після сильного дощу

Сильна злива перетворила деякі вулиці Києва на справжні річки. Автомобілі стоять по колеса у воді. А деякі винахідливі мешканці міста пересуваються вулицями на надувних дошках – сапах.

У соцмережі оприлюднено відео, на якому зафіксовано чоловіка в класичному костюмі на сапі з веслом у руках.

«Це вже не Київ, а Венеція якась з гондольєрами…» – йдеться в дописі до відео.

Як відомо, 19 липня близько 11:30 на Київ насунулась гроза і об 11:45 столицю накрила злива. Небо у місті стало чорним, як уночі. Здійнявся сильний вітер, шквали до 15-20 м/с.

Потужна злива затопила вулиці міста.

Через підтоплення було закрито на вхід і вихід станцію метро «Берестейська» та станцію «Академмістечко».

Курсування громадського транспорту в Києві здійснюється без дотримання розкладу руху.

Через скупчення води на коліях заблоковано рух трамваїв №14, 15.

За даними автодорівців, у Києві за 30 хвилин випало 18 мм опадів, що дорівнює майже тижневій нормі.

Станом на 15:00 зеленбудівці прийняли 100 звернень про повалені та зламані дерева.