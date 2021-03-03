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    «Одеська Венеція» потопає у нечистотах: місто Вилкове за борг відключили від електроенергії

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    Підземні ємності вже переповнилися і стоки потекли в Дунай - «Одеська Венеція» потопає у нечистотах: місто Вилкове за борг відключили від електроенергії

    Підземні ємності вже переповнилися і стоки потекли в Дунай

    фото: УНІАН

    В результаті майже 3 десятки об'єктів не можуть повноцінно користуватися каналізацією

    Місто Вилкове Одеської області, яке ще пафосно називають «Українською Венецією», затоплює нечистотами.

    Помпові станції міста відключили від електроенергії за борг у розмірі 7 тисяч гривень, йдеться у сюжеті ТСН.

    Відключення призвело до зупинки роботи вакуумної каналізації.

    В результаті майже 3 десятки об'єктів, у тому числі школи та лікарні, не можуть повноцінно користуватися каналізацією. Підземні ємності вже переповнилися і стоки потекли в Дунай.

    Відзначається, що вакуумну каналізацію у Вилковому побудували три роки тому за 4,5 мільйона євро від партнерів з ЄС, щоб якраз і запобігти витоку відходів в Дунай. Тому якщо європейські партнери дізнаються про зупинку системи, гроші доведеться повертати.

    Нагадаємо, в одеській Аркадії невідомі зливають нечистоти в море.

    Теги: Одещина потоп Вилкове
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