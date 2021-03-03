«Одеська Венеція» потопає у нечистотах: місто Вилкове за борг відключили від електроенергії

Підземні ємності вже переповнилися і стоки потекли в Дунай

В результаті майже 3 десятки об'єктів не можуть повноцінно користуватися каналізацією

Місто Вилкове Одеської області, яке ще пафосно називають «Українською Венецією», затоплює нечистотами.

Помпові станції міста відключили від електроенергії за борг у розмірі 7 тисяч гривень, йдеться у сюжеті ТСН.

Відключення призвело до зупинки роботи вакуумної каналізації.

В результаті майже 3 десятки об'єктів, у тому числі школи та лікарні, не можуть повноцінно користуватися каналізацією. Підземні ємності вже переповнилися і стоки потекли в Дунай.

Відзначається, що вакуумну каналізацію у Вилковому побудували три роки тому за 4,5 мільйона євро від партнерів з ЄС, щоб якраз і запобігти витоку відходів в Дунай. Тому якщо європейські партнери дізнаються про зупинку системи, гроші доведеться повертати.

Нагадаємо, в одеській Аркадії невідомі зливають нечистоти в море.