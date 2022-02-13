Вселенський патріарх Варфоломій провів літургію за мир в Україні (фото)

У Стамбулі за Україну помолилися дипломати, представники діаспори та небайдужі люди

Сьогодні, 13 лютого 2022 року, у храмі Святого Георгія у Вселенському Патріархаті за благословіння та особистої участі Його Всесвятості патріарха Варфоломія відбулася Божественна літургія та молитва за мир в Україні. Про це повідомляє пресслужба Генерального консульства України у Стамбулі.

«Разом із нами сьогодні за мир в Україні молились представники генконсульств Греції, Молдови, Польщі, Румунії, Словаччини, Чехії та Хорватії, українська та кримськотатарська громади, слухачі українських суботніх шкіл Стамбула. Після служби відбулося сердечне спілкування зі Вселенським Патріархом. Ми дякуємо всім, хто сьогодні підтримує нашу державу!», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напикінці грудня патріарха виписали з Центральної лікарні Константинополя після коронавірусу. Перебуваючи в клініці Варфоломій працював над документами і листами, які йому привозили з офісу.

Раніше стало відомо, що у 81-річного Вселенського патріарха Варфоломія 24 грудня діагностували коронавірус. Він повністю вакцинований, хворів на Covid-19 у легкій формі і назагал почувався добре.

Зазначимо, що 18 грудня зі Вселенським патріархом зустрічався п'ятий президент України Петро Порошенко.

Також нагадаємо, що з благословення Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія у церкві Святого Миколая в Стамбулі, з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці відбувалася святкова літургія українською мовою.