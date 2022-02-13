Міноборони повідомило, скільки російських військових перебуває в Криму

Ганна Маляр розповіла про військовий контингент Росії у кримському напрямку вздовж кордонів з Україною.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що в окупованому Криму наразі перебуває 32 тис. російських військовослужбовців. Про це вона повідомила в ефірі «Суспільного Крим».

За її словами, стосовно накопичування російських військ поблизу кордонів з Україною не вся інформація, якою володіє українська розвідка, підлягає оприлюдненню, тому що цією інформацією може використати ворог країни, корегуючи свої дії.

«З 2014 року до початку 2022-го Росія значно посилила військову присутність і на самому півострові, і в акваторії Чорного моря. На території півострвоа на постійній основі створено міжвидове угрупування військ ЗС РФ, і чисельність особового складу, на сьогодні, нараховує близько 32 тис. військовослужбовців», – заявила Маляр.

Заступниця міноборони України також сказала скільки військового контингенту Росія накопичила у кримському напрямку вздовж кордонів з Україною.

«На сьогодні фіксується більше 100 тис. особового складу, якщо говорити про наземний компонент. Якщо порівнювати з весною 2021 року, тоді фіксували 126 тис. Сьогодні плюс-мінус, приблизно так само... Станом на сьогодні, ми не фіксуємо створення цих ударних груп. Це не означає, що це якась гарантія серйозна, це не означає, що зникла загроза – вона у нас є восьмий рік щодня. Але ударних груп зараз ми не фіксуємо», – зазначила вона.

Раніше президент США Джо Байден оголосив 16 лютого днем початку вторгнення Росії в Україну. Таку дату він назвав у ході переговорів із лідерами західних країн, Євросоюзу та НАТО.

Нагадаємо, минулої ночі одразу низка західних ЗМІ видала статті про можливе вторгнення Росії в Україну. Bloomberg називає дату 15 лютого. Німецький Der Spiegel з посиланням на ЦРУ стверджує, що вторгнення може початися вже «найближчої середи», - 16 лютого. Politico називає ту саму дату, також посилаючись на американську розвідку.

На карті прогноз американського каналу NBC News про те, як відбуватиметься напад. За їхніми даними, Київ можуть захопити упродовж двох діб.

У Білому домі відразу спростували подібні заяви американських ЗМІ. Кажуть, що ця інформація не відображає дані адміністрації США.

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