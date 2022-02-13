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    Події в Україні

    Чи закриє Україна повітряний простір: Офіс президента виступив із заявою

    Україна продовжить приймати літаки - Чи закриє Україна повітряний простір: Офіс президента виступив із заявою
    Україна продовжить приймати літаки
    фото з відкритих джерел

    Україна не бачить сенсу закривати небо

    Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що влада не вважає за необхідне закривати повітряний простір країни.

    «Найголовніше, що сама Україна не бачить сенсу закривати небо. Це нонсенс. І, на мій погляд, нагадує щось на кшталт часткової блокади», – заявив Подоляк агентству Reuters.

    Як відомо, міжнародні рейси продовжують прибувати в Україну, незважаючи на новини про закриття повітряного простору над країною. Про це стало відомо із показань сервісу Flightradar24.

    Раніше народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що з завтрашнього дня з 16:00 за Києвом повітряний рух в Україні буде припинено.

    Нагадаємо, рейс української авіакомпанії SkyUp з острова Мадейра до Києва здійснив посадку в Кишиневі через ситуацію в Україні.

    Також лоукостер Wizz Air вирішив зменшити кількість літаків, що базуються в аеропорту «Київ» (Жуляни). Ця інформація відображена у звіті авіакомпанії за підсумками останнього кварталу 2021 року.

    Теги: Київ депутат Олексій Гончаренко Wizz Air Україна SkyUp влада Офіс президента радник Михайло Подоляк
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    Чи закриє Україна повітряний простір: Офіс президента виступив із заявою